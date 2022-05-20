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Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги
Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги - РИА Новости, 20.05.2022
Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги
Французское агентство развития (AFD) будет финансировать модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены для соединения молдавской и европейской сети... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:00
2022-05-20T18:00
2022-05-20T18:00
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Французское агентство развития (AFD) будет финансировать модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены для соединения молдавской и европейской сети железных дорог, сообщила президент Молдавии Майя Санду.Президент Молдавии 19 мая приехала в Париж с двухдневным рабочим визитом и встретилась с президентом Эммануэлем Макроном."Я поговорила с Реми Риу, генеральным директором Французского агентства развития, о проектах, которые это учреждение будет осуществлять в Молдавии, начиная с этого года. Мы говорили о финансировании модернизации железнодорожного участка Кишинев-Унгены, что позволит соединить молдавскую железнодорожную сеть с европейской сетью", - написала Санду по итогам встречи на странице в Facebook* По ее словам, Агентство будет оказывать бюджетную поддержку нашей стране и финансировать проекты развития в таких важных областях, как энергетика, водоснабжение и канализация, ирригация и лесонасаждение.Санду отметила, что Франция является важным партнером Молдавии. Она выразила надежду, что проекты развития под руководством AFD "еще больше укрепят эту дружбу и будут способствовать улучшению жизни наших граждан".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, эммануэль макрон, молдавия, франция, париж, альтернатива для германии (партия)
Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги
Майя Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги
КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Французское агентство развития (AFD) будет финансировать модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены для соединения молдавской и европейской сети железных дорог, сообщила президент Молдавии Майя Санду.
Президент Молдавии
19 мая приехала в Париж
с двухдневным рабочим визитом и встретилась с президентом Эммануэлем Макроном
.
"Я поговорила с Реми Риу, генеральным директором Французского агентства развития, о проектах, которые это учреждение будет осуществлять в Молдавии, начиная с этого года. Мы говорили о финансировании модернизации железнодорожного участка Кишинев-Унгены, что позволит соединить молдавскую железнодорожную сеть с европейской сетью", - написала Санду по итогам встречи на странице в Facebook*
По ее словам, Агентство будет оказывать бюджетную поддержку нашей стране и финансировать проекты развития в таких важных областях, как энергетика, водоснабжение и канализация, ирригация и лесонасаждение.
Санду отметила, что Франция
является важным партнером Молдавии. Она выразила надежду, что проекты развития под руководством AFD
"еще больше укрепят эту дружбу и будут способствовать улучшению жизни наших граждан".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская