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Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги - РИА Новости, 20.05.2022
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Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги
Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги - РИА Новости, 20.05.2022
Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги
Французское агентство развития (AFD) будет финансировать модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены для соединения молдавской и европейской сети... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:00
2022-05-20T18:00
в мире
эммануэль макрон
молдавия
франция
париж
альтернатива для германии (партия)
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Французское агентство развития (AFD) будет финансировать модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены для соединения молдавской и европейской сети железных дорог, сообщила президент Молдавии Майя Санду.Президент Молдавии 19 мая приехала в Париж с двухдневным рабочим визитом и встретилась с президентом Эммануэлем Макроном."Я поговорила с Реми Риу, генеральным директором Французского агентства развития, о проектах, которые это учреждение будет осуществлять в Молдавии, начиная с этого года. Мы говорили о финансировании модернизации железнодорожного участка Кишинев-Унгены, что позволит соединить молдавскую железнодорожную сеть с европейской сетью", - написала Санду по итогам встречи на странице в Facebook* По ее словам, Агентство будет оказывать бюджетную поддержку нашей стране и финансировать проекты развития в таких важных областях, как энергетика, водоснабжение и канализация, ирригация и лесонасаждение.Санду отметила, что Франция является важным партнером Молдавии. Она выразила надежду, что проекты развития под руководством AFD "еще больше укрепят эту дружбу и будут способствовать улучшению жизни наших граждан".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220519/moldaviya-1789554602.html
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в мире, эммануэль макрон, молдавия, франция, париж, альтернатива для германии (партия)
18:00 20.05.2022
 
Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги

Майя Санду: Франция профинансирует модернизацию молдавской железной дороги

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Французское агентство развития (AFD) будет финансировать модернизацию железнодорожного участка Кишинев-Унгены для соединения молдавской и европейской сети железных дорог, сообщила президент Молдавии Майя Санду.
Президент Молдавии 19 мая приехала в Париж с двухдневным рабочим визитом и встретилась с президентом Эммануэлем Макроном.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду во время встречи в Елисейском дворце. 19 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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"Я поговорила с Реми Риу, генеральным директором Французского агентства развития, о проектах, которые это учреждение будет осуществлять в Молдавии, начиная с этого года. Мы говорили о финансировании модернизации железнодорожного участка Кишинев-Унгены, что позволит соединить молдавскую железнодорожную сеть с европейской сетью", - написала Санду по итогам встречи на странице в Facebook*
По ее словам, Агентство будет оказывать бюджетную поддержку нашей стране и финансировать проекты развития в таких важных областях, как энергетика, водоснабжение и канализация, ирригация и лесонасаждение.
Санду отметила, что Франция является важным партнером Молдавии. Она выразила надежду, что проекты развития под руководством AFD "еще больше укрепят эту дружбу и будут способствовать улучшению жизни наших граждан".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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