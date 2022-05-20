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Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США - РИА Новости, 20.05.2022
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Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США
Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США - РИА Новости, 20.05.2022
Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США
Министерство обороны Молдавии подтвердило случаи хищения в национальной армии страны, о которых сообщали местные Телеграм-каналы. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:48
2022-05-20T14:51
в мире
молдавия
сша
кишинев
нато
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии подтвердило случаи хищения в национальной армии страны, о которых сообщали местные Телеграм-каналы.Ранее прошла информация, что с ноября 2021 года по настоящее время из 2-й мотопехотной бригады из Кишинева пропала военная амуниция на сумму около 2 миллионов леев (примерно 105 тысяч долларов). Большая часть имущества является частью партии, которую США предоставили Молдавии. Речь идет о вещмешках, бронежилетах, касках, военной форме, обуви и другом."Министерство обороны и представители командования национальной армии провели расследование по данному делу. Все материалы были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о хищении военного имущества", - сообщили в пятницу в пресс-службе оборонного ведомства Молдавии.С 2015 года по программе Foreign Military Financing США ежегодно оказывают военную помощь Молдавии. Несмотря на закрепленный конституцией нейтралитет, Молдавия активно развивает сотрудничество с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.В сентябре 2021 года страна получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях. Техника была получена в рамках программы реформирования национальной армии Молдавии, которая началась в 2018 году. Молдавия увеличила оборонный бюджет с 30 миллионов долларов в 2021 до 47,6 миллиона долларов в 2022 году.
https://ria.ru/20220519/moldaviya-1789497233.html
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в мире, молдавия, сша, кишинев, нато
14:48 20.05.2022 (обновлено: 14:51 20.05.2022)
 
Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США

Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США на сумму 105 тысяч долларов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПравительство Молдавии в Кишиневе
Правительство Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Правительство Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии подтвердило случаи хищения в национальной армии страны, о которых сообщали местные Телеграм-каналы.
Ранее прошла информация, что с ноября 2021 года по настоящее время из 2-й мотопехотной бригады из Кишинева пропала военная амуниция на сумму около 2 миллионов леев (примерно 105 тысяч долларов). Большая часть имущества является частью партии, которую США предоставили Молдавии. Речь идет о вещмешках, бронежилетах, касках, военной форме, обуви и другом.
"Министерство обороны и представители командования национальной армии провели расследование по данному делу. Все материалы были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о хищении военного имущества", - сообщили в пятницу в пресс-службе оборонного ведомства Молдавии.
С 2015 года по программе Foreign Military Financing США ежегодно оказывают военную помощь Молдавии. Несмотря на закрепленный конституцией нейтралитет, Молдавия активно развивает сотрудничество с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
В сентябре 2021 года страна получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях. Техника была получена в рамках программы реформирования национальной армии Молдавии, которая началась в 2018 году. Молдавия увеличила оборонный бюджет с 30 миллионов долларов в 2021 до 47,6 миллиона долларов в 2022 году.
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