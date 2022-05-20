https://ria.ru/20220520/moldaviya-1789737484.html

Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США

Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США - РИА Новости, 20.05.2022

Минобороны Молдавии подтвердило хищение военной помощи США

Министерство обороны Молдавии подтвердило случаи хищения в национальной армии страны, о которых сообщали местные Телеграм-каналы. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:48

2022-05-20T14:48

2022-05-20T14:51

в мире

молдавия

сша

кишинев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии подтвердило случаи хищения в национальной армии страны, о которых сообщали местные Телеграм-каналы.Ранее прошла информация, что с ноября 2021 года по настоящее время из 2-й мотопехотной бригады из Кишинева пропала военная амуниция на сумму около 2 миллионов леев (примерно 105 тысяч долларов). Большая часть имущества является частью партии, которую США предоставили Молдавии. Речь идет о вещмешках, бронежилетах, касках, военной форме, обуви и другом."Министерство обороны и представители командования национальной армии провели расследование по данному делу. Все материалы были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о хищении военного имущества", - сообщили в пятницу в пресс-службе оборонного ведомства Молдавии.С 2015 года по программе Foreign Military Financing США ежегодно оказывают военную помощь Молдавии. Несмотря на закрепленный конституцией нейтралитет, Молдавия активно развивает сотрудничество с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.В сентябре 2021 года страна получила от правительства США военную технику на 5 миллионов долларов для участия в международных миротворческих операциях. Техника была получена в рамках программы реформирования национальной армии Молдавии, которая началась в 2018 году. Молдавия увеличила оборонный бюджет с 30 миллионов долларов в 2021 до 47,6 миллиона долларов в 2022 году.

https://ria.ru/20220519/moldaviya-1789497233.html

молдавия

сша

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, кишинев, нато