https://ria.ru/20220520/minsk-1789777751.html

Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ

Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ - РИА Новости, 20.05.2022

Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск принимает меры по подготовке к защите своего суверенитета на фоне поставок Киеву Западом вооружения и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:51

2022-05-20T16:51

2022-05-20T16:57

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск принимает меры по подготовке к защите своего суверенитета на фоне поставок Киеву Западом вооружения и активизации НАТО у западных границ."Конечно, мы принимаем меры по подготовке к защите нашего суверенитета и безопасности, если придется отвечать. Но Беларусь исключает агрессию со своей территории в отношении кого бы то ни было. Поэтому нами принимаются меры по укреплению военной безопасности, но это делается исключительно в целях парирования той военной угрозы, которая нависает над нами с Запада", - сказал премьер в интервью телеканалу Al Arabiya, видеоотрывок которого размещен в официальном Telegram-канале белорусского правительства.Он подчеркнул, что в Минске понимают серьезность ситуации, которая складывается сейчас в регионе."Мы понимаем всю серьезность ситуации, это не российско-украинский конфликт, это за спиной Украины стоят ястребы войны, которые всячески заинтересованы в интенсификации этого конфликта. И массированные поставки западных вооружений в Украину несут именно эту миссию", - сказал глава белорусского правительства.От добавил, что в Минске видят "серьезную интенсификацию и наращивание воинского контингента НАТО на западных границе страны – в Польше, странах Балтии, в первую очередь в Литве, проводятся масштабные военные учения". "Там размещаются не просто какие-то национальные контингенты НАТО – туда перебрасывается американский воинский контингент", - констатировал Головченко.

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789709707.html

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в мире, белоруссия, минск, украина, нато