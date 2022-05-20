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Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ - РИА Новости, 20.05.2022
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Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ
Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ - РИА Новости, 20.05.2022
Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск принимает меры по подготовке к защите своего суверенитета на фоне поставок Киеву Западом вооружения и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:51
2022-05-20T16:57
в мире
белоруссия
минск
украина
нато
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск принимает меры по подготовке к защите своего суверенитета на фоне поставок Киеву Западом вооружения и активизации НАТО у западных границ."Конечно, мы принимаем меры по подготовке к защите нашего суверенитета и безопасности, если придется отвечать. Но Беларусь исключает агрессию со своей территории в отношении кого бы то ни было. Поэтому нами принимаются меры по укреплению военной безопасности, но это делается исключительно в целях парирования той военной угрозы, которая нависает над нами с Запада", - сказал премьер в интервью телеканалу Al Arabiya, видеоотрывок которого размещен в официальном Telegram-канале белорусского правительства.Он подчеркнул, что в Минске понимают серьезность ситуации, которая складывается сейчас в регионе."Мы понимаем всю серьезность ситуации, это не российско-украинский конфликт, это за спиной Украины стоят ястребы войны, которые всячески заинтересованы в интенсификации этого конфликта. И массированные поставки западных вооружений в Украину несут именно эту миссию", - сказал глава белорусского правительства.От добавил, что в Минске видят "серьезную интенсификацию и наращивание воинского контингента НАТО на западных границе страны – в Польше, странах Балтии, в первую очередь в Литве, проводятся масштабные военные учения". "Там размещаются не просто какие-то национальные контингенты НАТО – туда перебрасывается американский воинский контингент", - констатировал Головченко.
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в мире, белоруссия, минск, украина, нато
16:51 20.05.2022 (обновлено: 16:57 20.05.2022)
 
Минск принял меры по защите суверенитета из-за сил НАТО у границ

Минск принимает меры по защите суверенитета из-за активизации НАТО у границ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск принимает меры по подготовке к защите своего суверенитета на фоне поставок Киеву Западом вооружения и активизации НАТО у западных границ.
"Конечно, мы принимаем меры по подготовке к защите нашего суверенитета и безопасности, если придется отвечать. Но Беларусь исключает агрессию со своей территории в отношении кого бы то ни было. Поэтому нами принимаются меры по укреплению военной безопасности, но это делается исключительно в целях парирования той военной угрозы, которая нависает над нами с Запада", - сказал премьер в интервью телеканалу Al Arabiya, видеоотрывок которого размещен в официальном Telegram-канале белорусского правительства.
Он подчеркнул, что в Минске понимают серьезность ситуации, которая складывается сейчас в регионе.
"Мы понимаем всю серьезность ситуации, это не российско-украинский конфликт, это за спиной Украины стоят ястребы войны, которые всячески заинтересованы в интенсификации этого конфликта. И массированные поставки западных вооружений в Украину несут именно эту миссию", - сказал глава белорусского правительства.
От добавил, что в Минске видят "серьезную интенсификацию и наращивание воинского контингента НАТО на западных границе страны – в Польше, странах Балтии, в первую очередь в Литве, проводятся масштабные военные учения". "Там размещаются не просто какие-то национальные контингенты НАТО – туда перебрасывается американский воинский контингент", - констатировал Головченко.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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