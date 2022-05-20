https://ria.ru/20220520/militsiya-1789735249.html

Народная милиция ЛНР спасла запертую в заминированном подвале семью

Народная милиция ЛНР спасла запертую в заминированном подвале семью - РИА Новости, 20.05.2022

Народная милиция ЛНР спасла запертую в заминированном подвале семью

Народная милиция Луганской народной республики сообщила в пятницу, что во время освобождения пригородов Северодонецка ее подразделения спасли мать и семь детей, РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:41

2022-05-20T14:41

2022-05-20T14:43

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

луганская народная республика

северодонецк

россия

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила в пятницу, что во время освобождения пригородов Северодонецка ее подразделения спасли мать и семь детей, которых украинские войска заперли в заминированном подвале."Подразделениями Народной милиции ЛНР во время освобождения пригородов Северодонецка была спасена из украинского плена семья, которую заперли в подвале и заминировали", - говорится с сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Кроме того, Народная милиция ЛНР выложила видео, на котором показана операция по спасению. Как говорится в ролике, отступая, украинские войска заминировали подвал разрушенного ими же дома, где в это время находилась семья местных жителей - мать и семеро детей, младшему из которых всего год. Саперы ЛНР обезвредили ловушки, сделанные из боеприпасов иностранного производства, и выпустили семью из подвала, маленьких детей солдаты вынесли на руках."Там ничего не осталось. Они нас ненавидят. Три месяца они нас обстреливали", - рассказала местная жительница об отношении украинских войск к населению.Военные ЛНР оперативно обеспечили подвоз продуктов питания местным жителям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/donbass-1789682928.html

https://ria.ru/20220518/severodonetsk-1789244033.html

луганская народная республика

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владимир путин, в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, народная милиция лнр