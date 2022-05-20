https://ria.ru/20220520/mid-1789837746.html

Возобновление экспорта зерна зависит от "внешних кукловодов", заявил МИД

Возобновление экспорта зерна зависит от "внешних кукловодов", заявил МИД - РИА Новости, 20.05.2022

Возобновление экспорта зерна зависит от "внешних кукловодов", заявил МИД

Экспорт зерна из портов Украины возобновится в кратчайшие сроки, если "внешние кукловоды" смогут донести до Киева, что время демагогии прошло и пора убрать свои РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:19

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Экспорт зерна из портов Украины возобновится в кратчайшие сроки, если "внешние кукловоды" смогут донести до Киева, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, заявили в МИД РФ."Если "внешние кукловоды" смогут донести до киевских подопечных, что время демагогии прошло и пора убрать свои минные заграждения, то экспорт зерна из портов Одессы, Николаева, Херсона, Южного и др. возобновится в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.Вместе с тем, в МИД отметили, что, как показало заседание Совета безопасности ООН 19 мая, "понимание сути происходящего, похоже, постепенно приходит". "В выступлениях приглашенных экспертов и членов Совета звучали здравые оценки ситуации: не украинские события запустили продовольственный кризис; санкции (в т.ч. их вторичный эффект) пагубно влияют на состояние сельскохозяйственных рынков; необходимо уделять первостепенное внимание содействию развивающимся странам в укреплении потенциала их агросектора и преодолении последствий продовольственной инфляции", - указали в ведомстве.В МИД напомнили, что Россия продолжает выполнять свои обязательства по коммерческим контрактам и направляет продовольственную помощь нуждающемуся населению развивающихся стран.

https://ria.ru/20220519/zerno-1789604680.html

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цены на нефть, россия, одесса, николаев (украина), оон