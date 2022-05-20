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В МИД сообщили о последствиях заморозки работы Арктического совета - РИА Новости, 20.05.2022
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В МИД сообщили о последствиях заморозки работы Арктического совета
В МИД сообщили о последствиях заморозки работы Арктического совета - РИА Новости, 20.05.2022
В МИД сообщили о последствиях заморозки работы Арктического совета
Пауза в работе Арктического совета приведет к тому что риски мягкой безопасности в регионе будут нарастать, Москва призывает к возобновлению работы совета и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:41
2022-05-20T10:53
в мире
арктика
россия
арктический совет
николай корчунов
тромс
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пауза в работе Арктического совета приведет к тому что риски мягкой безопасности в регионе будут нарастать, Москва призывает к возобновлению работы совета и готова к возобновлению диалога, заявил посол по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.По его словам, "скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета, безусловно, отвечает интересам не только арктических государств , но и международного сообщества, в целом"."Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах",- резюмировал посол.Заморозка участия стран-членов Арктического совета временная и не предусматривает переформатирования членства этой структуры, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."На данном этапе подчеркивается, что заморозка нашими партнерами по Арктическому союзу своего участия в работе Совета является временной и не предусматривает переформатирования членства данной организации или ее структуры", - сказал Корчунов на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что на площадке Тромсе подчеркивалось, что наибольшую ценность Арктический совет представляет собой при участии в нем всех восьми арктических государств, что западные страны-члены не заинтересованы в изменении структуры или состава участников."В этом плане позиция наших коллег по Совету никак не изменилась. Россия при этом остается открытой скорейшему возобновлению деятельности Арктического совета, с тем чтобы наше сотрудничество могло продолжиться без ущерба для тех, кто от него зависит. Будем стремиться к минимизации возможных негативных последствий текущей паузы в работе Совета", - заключил Корчунов.
https://ria.ru/20220304/sovet-1776541667.html
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в мире, арктика, россия, арктический совет, николай корчунов, тромс
10:41 20.05.2022 (обновлено: 10:53 20.05.2022)
 
В МИД сообщили о последствиях заморозки работы Арктического совета

Корчунов: пауза в работе Арктического совета приведет к увеличению рисков безопасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пауза в работе Арктического совета приведет к тому что риски мягкой безопасности в регионе будут нарастать, Москва призывает к возобновлению работы совета и готова к возобновлению диалога, заявил посол по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"С марта деятельность Арктического совета, включая проектную, фактически остановилась. Нынешняя пауза неизбежно привет к тому, что риски и вызовы мягкой безопасности в Арктике будут нарастать. Это решение чревато негативными последствиями, в том числе и для благополучия населения Арктики, включая коренные народы", - заявил Корчунов в ходе брифинга, организованного МИА "Россия сегодня".
По его словам, "скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета, безусловно, отвечает интересам не только арктических государств , но и международного сообщества, в целом".
"Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах",- резюмировал посол.
Заморозка участия стран-членов Арктического совета временная и не предусматривает переформатирования членства этой структуры, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
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"На данном этапе подчеркивается, что заморозка нашими партнерами по Арктическому союзу своего участия в работе Совета является временной и не предусматривает переформатирования членства данной организации или ее структуры", - сказал Корчунов на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что на площадке Тромсе подчеркивалось, что наибольшую ценность Арктический совет представляет собой при участии в нем всех восьми арктических государств, что западные страны-члены не заинтересованы в изменении структуры или состава участников.
"Любая деятельность Совета в усеченном составе и какие-либо решения в таком формате не будут легитимны", - сказал Корчунов на брифинге, организованном МИА "Россия сегодня".
"В этом плане позиция наших коллег по Совету никак не изменилась. Россия при этом остается открытой скорейшему возобновлению деятельности Арктического совета, с тем чтобы наше сотрудничество могло продолжиться без ущерба для тех, кто от него зависит. Будем стремиться к минимизации возможных негативных последствий текущей паузы в работе Совета", - заключил Корчунов.
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В миреАрктикаРоссияАрктический советНиколай КорчуновТромс
 
 
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