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Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца - РИА Новости, 20.05.2022
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Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца
Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца - РИА Новости, 20.05.2022
Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений, пишет Welt. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:50
2022-05-20T11:01
в мире
украина
германия
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
киев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений, пишет Welt. Он утверждает, что Германия тянет время и ждет перемирия. Тогда, по его мнению, ее власти сошлются на отсутствие необходимости в отправке военной техники.Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ "Гепард" и БМП Marder. Кроме этого, объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся, сказал Мельник. Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
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в мире, украина, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, киев
08:50 20.05.2022 (обновлено: 11:01 20.05.2022)
 
Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца

Посол Украины в ФРГ Мельник обвинил канцлера Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие

© AFP 2022 / Tobias SchwarzПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений, пишет Welt.

"У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое оружие", — заявил дипломат.

Он утверждает, что Германия тянет время и ждет перемирия. Тогда, по его мнению, ее власти сошлются на отсутствие необходимости в отправке военной техники.

Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ "Гепард" и БМП Marder. Кроме этого, объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся, сказал Мельник.

Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
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В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерКиев
 
 
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