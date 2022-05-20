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Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца

Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца - РИА Новости, 20.05.2022

Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений, пишет Welt. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:50

2022-05-20T08:50

2022-05-20T11:01

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олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений, пишет Welt. Он утверждает, что Германия тянет время и ждет перемирия. Тогда, по его мнению, ее власти сошлются на отсутствие необходимости в отправке военной техники.Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ "Гепард" и БМП Marder. Кроме этого, объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся, сказал Мельник. Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

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Севастиан Котов

в мире, украина, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, киев