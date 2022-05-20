08:50 20.05.2022 (обновлено: 11:01 20.05.2022)
Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца
Посол Украины в ФРГ Мельник обвинил канцлера Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений, пишет Welt.
"У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое оружие", — заявил дипломат.
Он утверждает, что Германия тянет время и ждет перемирия. Тогда, по его мнению, ее власти сошлются на отсутствие необходимости в отправке военной техники.
Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ "Гепард" и БМП Marder. Кроме этого, объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся, сказал Мельник.
Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ "Гепард" и БМП Marder. Кроме этого, объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся, сказал Мельник.
Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
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