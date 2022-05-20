https://ria.ru/20220520/medvedev-1789705401.html
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине
Сеть организованных США биолабораторий на постсоветском пространстве представляет угрозу, там ведется не вполне ясная деятельность, которая в том числе несет в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:17
2022-05-20T13:17
2022-05-20T13:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сеть организованных США биолабораторий на постсоветском пространстве представляет угрозу, там ведется не вполне ясная деятельность, которая в том числе несет в себе риски занесения на территорию РФ возбудителей опасных заболеваний, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Значительную угрозу представляет сеть биолабораторий, которые сохраняют свое значение и действуют в некоторых государствах на постсоветском пространстве. Они организованы США, и там, как известно, под ширмой сугубо научных исследований продолжается не вполне ясная военно-биологическая деятельность. Она связана с возможностью занесения на территорию нашей страны возбудителей опасных заболеваний", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.По его словам, несмотря на то, что "американцы всячески отнекиваются" от обвинений в военно-биологической активности, факты доказывают обратное.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/laboratorii-1789295149.html
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здоровье - общество, общество, сша, ситуация в днр и лнр, дмитрий медведев, россия
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине
Медведев: сеть биолабораторий на Украине представляет угрозу