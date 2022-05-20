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Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/medvedev-1789705401.html
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине
Сеть организованных США биолабораторий на постсоветском пространстве представляет угрозу, там ведется не вполне ясная деятельность, которая в том числе несет в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:17
2022-05-20T13:17
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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сша
ситуация в днр и лнр
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сеть организованных США биолабораторий на постсоветском пространстве представляет угрозу, там ведется не вполне ясная деятельность, которая в том числе несет в себе риски занесения на территорию РФ возбудителей опасных заболеваний, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Значительную угрозу представляет сеть биолабораторий, которые сохраняют свое значение и действуют в некоторых государствах на постсоветском пространстве. Они организованы США, и там, как известно, под ширмой сугубо научных исследований продолжается не вполне ясная военно-биологическая деятельность. Она связана с возможностью занесения на территорию нашей страны возбудителей опасных заболеваний", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.По его словам, несмотря на то, что "американцы всячески отнекиваются" от обвинений в военно-биологической активности, факты доказывают обратное.
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здоровье - общество, общество, сша, ситуация в днр и лнр, дмитрий медведев, россия
13:17 20.05.2022
 
Медведев рассказал об угрозе биолабораторий на Украине

Медведев: сеть биолабораторий на Украине представляет угрозу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сеть организованных США биолабораторий на постсоветском пространстве представляет угрозу, там ведется не вполне ясная деятельность, которая в том числе несет в себе риски занесения на территорию РФ возбудителей опасных заболеваний, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Значительную угрозу представляет сеть биолабораторий, которые сохраняют свое значение и действуют в некоторых государствах на постсоветском пространстве. Они организованы США, и там, как известно, под ширмой сугубо научных исследований продолжается не вполне ясная военно-биологическая деятельность. Она связана с возможностью занесения на территорию нашей страны возбудителей опасных заболеваний", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
По его словам, несмотря на то, что "американцы всячески отнекиваются" от обвинений в военно-биологической активности, факты доказывают обратное.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:34В мире
В Совбезе РФ рассказали о глобальной сети американских биолабораторий
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоОбществоСШАСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий МедведевРоссия
 
 
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