https://ria.ru/20220520/medvedev-1789691733.html

Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране

Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране - РИА Новости, 20.05.2022

Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране

Эпидемиологическая ситуация в РФ улучшилась за последние месяцы, но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:44

2022-05-20T12:44

2022-05-20T12:52

распространение коронавируса

дмитрий медведев

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

китай

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в РФ улучшилась за последние месяцы, но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций."Очевидно, что за последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, с другой стороны всем очевидно и то, что говорить об окончании пандемии по-прежнему рано. Речь идет не только о ситуации внутри страны. Есть факторы внешние, в частности, тревожная ситуация в Китае, Северной Корее, где фиксируются сильные вспышки болезни", - сказал Медведев.

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китай

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дмитрий медведев, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, китай