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Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране - РИА Новости, 20.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220520/medvedev-1789691733.html
Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране
Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране - РИА Новости, 20.05.2022
Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране
Эпидемиологическая ситуация в РФ улучшилась за последние месяцы, но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:44
2022-05-20T12:52
распространение коронавируса
дмитрий медведев
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
китай
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в РФ улучшилась за последние месяцы, но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций."Очевидно, что за последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, с другой стороны всем очевидно и то, что говорить об окончании пандемии по-прежнему рано. Речь идет не только о ситуации внутри страны. Есть факторы внешние, в частности, тревожная ситуация в Китае, Северной Корее, где фиксируются сильные вспышки болезни", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, китай
12:44 20.05.2022 (обновлено: 12:52 20.05.2022)
 
Медведев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране

Медведев: ситуация с COVID-19 в стране улучшилась, но говорить об окончании пандемии рано

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в РФ улучшилась за последние месяцы, но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
"Очевидно, что за последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, с другой стороны всем очевидно и то, что говорить об окончании пандемии по-прежнему рано. Речь идет не только о ситуации внутри страны. Есть факторы внешние, в частности, тревожная ситуация в Китае, Северной Корее, где фиксируются сильные вспышки болезни", - сказал Медведев.
 
Распространение коронавирусаДмитрий МедведевКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияКитай
 
 
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