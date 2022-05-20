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Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом - РИА Новости, 20.05.2022
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Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом
Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом
Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:58
2022-05-20T17:15
экономика
россия
mcdonald's corporation
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил РИА Новости гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Американская компания сообщила, что необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет."Сделка по продаже уже запущена. ...Открытие ресторанов запланировано на июль", - сказал Бурмистров, уточнив, что, возможно, заведения успеют открыть и к концу июня.Ранее в пятницу замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что российский McDonald's под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд.McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.
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экономика, россия, mcdonald's corporation, общество
16:58 20.05.2022 (обновлено: 17:15 20.05.2022)
 
Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом

Эксперт Бурмистров: открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в июле

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ресторан "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил РИА Новости гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.
В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Американская компания сообщила, что необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.
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"Сделка по продаже уже запущена. ...Открытие ресторанов запланировано на июль", - сказал Бурмистров, уточнив, что, возможно, заведения успеют открыть и к концу июня.
Ранее в пятницу замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что российский McDonald's под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд.
McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.
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