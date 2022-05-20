16:58 20.05.2022 (обновлено: 17:15 20.05.2022)
Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом
Эксперт Бурмистров: открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в июле
Ресторан "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил РИА Новости гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.
В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Американская компания сообщила, что необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.
"Сделка по продаже уже запущена. ...Открытие ресторанов запланировано на июль", - сказал Бурмистров, уточнив, что, возможно, заведения успеют открыть и к концу июня.
Ранее в пятницу замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что российский McDonald's под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд.
McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.