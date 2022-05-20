https://ria.ru/20220520/mcdonalds-1789779874.html

Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом

Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом - РИА Новости, 20.05.2022

Эксперт рассказал, когда в России откроют McDonald’s под новым брендом

Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:58

2022-05-20T16:58

2022-05-20T17:15

экономика

россия

mcdonald's corporation

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил РИА Новости гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Американская компания сообщила, что необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет."Сделка по продаже уже запущена. ...Открытие ресторанов запланировано на июль", - сказал Бурмистров, уточнив, что, возможно, заведения успеют открыть и к концу июня.Ранее в пятницу замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что российский McDonald's под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд.McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.

https://ria.ru/20220520/eda-1789762591.html

https://ria.ru/20220511/mcdonalds-1787914126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, mcdonald's corporation, общество