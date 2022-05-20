https://ria.ru/20220520/mcdonalds-1789692616.html

В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру

В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру - РИА Новости, 20.05.2022

В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру

Российский McDonald's, работа которого будет запущена в стране под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд, заявил замглавы статс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:46

2022-05-20T12:46

2022-05-20T13:20

mcdonald's corporation

экономика

россия

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777238621_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_24cfcae4a48eb9aa7688ae3fc4f195da.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский McDonald's, работа которого будет запущена в стране под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд, заявил замглавы статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Мы будем оказывать необходимое содействие в налаживании работы новому собственнику. Что это за содействие? Когда он к нам обратится с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать все необходимое для того, чтобы сетка уже с новым названием, но - так понимаю - со старой рецептурой, всем известной, любимой многими россиянами, эффективно работала", - сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.

https://ria.ru/20220519/mcdonalds-1789499164.html

https://ria.ru/20220511/mcdonalds-1787914126.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

mcdonald's corporation, экономика, россия, сша, технологии