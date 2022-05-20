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В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру - РИА Новости, 20.05.2022
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В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру
В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру - РИА Новости, 20.05.2022
В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру
Российский McDonald's, работа которого будет запущена в стране под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд, заявил замглавы статс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:46
2022-05-20T13:20
mcdonald's corporation
экономика
россия
сша
технологии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский McDonald's, работа которого будет запущена в стране под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд, заявил замглавы статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Мы будем оказывать необходимое содействие в налаживании работы новому собственнику. Что это за содействие? Когда он к нам обратится с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать все необходимое для того, чтобы сетка уже с новым названием, но - так понимаю - со старой рецептурой, всем известной, любимой многими россиянами, эффективно работала", - сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.
https://ria.ru/20220519/mcdonalds-1789499164.html
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mcdonald's corporation, экономика, россия, сша, технологии
12:46 20.05.2022 (обновлено: 13:20 20.05.2022)
 
В Минпромторге допустили, что российский McDonald's сохранит рецептуру

Замглавы Минпромторга Евтухов допустил, что российский McDonald's сохранит рецептуру

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве
Ресторан Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ресторан "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский McDonald's, работа которого будет запущена в стране под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд, заявил замглавы статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Мы будем оказывать необходимое содействие в налаживании работы новому собственнику. Что это за содействие? Когда он к нам обратится с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать все необходимое для того, чтобы сетка уже с новым названием, но - так понимаю - со старой рецептурой, всем известной, любимой многими россиянами, эффективно работала", - сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.
Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 15:28
Мантуров пообещал российским собственникам McDonald's необходимую помощь
В четверг стало известно, что McDonald's продает свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Как сообщила американская компания, все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели, а договор предусматривает сохранение рабочих мест для всех сотрудников на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет.
McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий в более чем 100 странах.
Вывеска на ресторане Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 14:38
Рестораторы объяснили, почему McDonald's не вернется в Россию
 
McDonald's CorporationЭкономикаРоссияСШАТехнологии
 
 
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