https://ria.ru/20220520/matvienko-1789720191.html
В Совфеде назвали улучшение качества жизни сел приоритетом
В Совфеде назвали улучшение качества жизни сел приоритетом - РИА Новости, 20.05.2022
В Совфеде назвали улучшение качества жизни сел приоритетом
Проживанием в сельской местности интересуется большинство россиян, немалая часть из них уже готова переехать за город, заявила спикер Совета Федерации Валентина РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:57
2022-05-20T13:57
2022-05-20T14:01
общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Проживанием в сельской местности интересуется большинство россиян, немалая часть из них уже готова переехать за город, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."По некоторым оценкам, большая часть россиян интересуется проживанием в сельской местности. Немало из них готово переехать за город на постоянное место жительства. Это правильная тенденция", - заявила она в пятницу на встрече с работниками соцсферы села.По мнению спикера, такие цифры говорят о том, что наша страна активно меняется. "И новые точки роста появляются не только вокруг крупных городов и промышленных предприятий", - отметила Матвиенко.В связи с этим, заявила она, необходимо сделать так, чтобы уже в ближайшем будущем качество жизни в российских селах ничем не уступало городским стандартам. Понимая это, государство серьезно вкладывается в социальное благоустройство сельских территорий, подчеркнула глава Совфеда.При этом Матвиенко напомнила, что поддержка села и аграриев была и остается одним из ключевых приоритетов государственной политики России, а АПК является одной из важнейших отраслей экономики нашей страны, поэтому должен быть использован "весь арсенал возможностей и инструментов" господдержки АПК."Сегодня предпринимаются беспрецедентные меры поддержки, в том числе финансовые. Расширен доступ аграриев к субсидиям, усилено льготное кредитование. За последние два года удалось улучшить (социальные) условия жизни восьми миллионов человек. А это 22 процента сельского населения нашей страны", - сообщила она.
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общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
13:57 20.05.2022 (обновлено: 14:01 20.05.2022)
В Совфеде назвали улучшение качества жизни сел приоритетом
Матвиенко: государство серьезно вкладывается в социальное благоустройство сел
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Проживанием в сельской местности интересуется большинство россиян, немалая часть из них уже готова переехать за город, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"По некоторым оценкам, большая часть россиян интересуется проживанием в сельской местности. Немало из них готово переехать за город на постоянное место жительства. Это правильная тенденция", - заявила она в пятницу на встрече с работниками соцсферы села.
По мнению спикера, такие цифры говорят о том, что наша страна активно меняется. "И новые точки роста появляются не только вокруг крупных городов и промышленных предприятий", - отметила Матвиенко.
В связи с этим, заявила она, необходимо сделать так, чтобы уже в ближайшем будущем качество жизни в российских селах ничем не уступало городским стандартам. Понимая это, государство серьезно вкладывается в социальное благоустройство сельских территорий, подчеркнула глава Совфеда
.
При этом Матвиенко напомнила, что поддержка села и аграриев была и остается одним из ключевых приоритетов государственной политики России
, а АПК является одной из важнейших отраслей экономики нашей страны, поэтому должен быть использован "весь арсенал возможностей и инструментов" господдержки АПК.
"Сегодня предпринимаются беспрецедентные меры поддержки, в том числе финансовые. Расширен доступ аграриев к субсидиям, усилено льготное кредитование. За последние два года удалось улучшить (социальные) условия жизни восьми миллионов человек. А это 22 процента сельского населения нашей страны", - сообщила она.