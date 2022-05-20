https://ria.ru/20220520/marokko-1789776576.html

Марокко открылось для непривитых туристов

Марокко открылось для непривитых туристов - РИА Новости, 20.05.2022

Марокко открылось для непривитых туристов

Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:26

2022-05-20T18:26

2022-05-20T18:26

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает АТОР.С 19 мая иностранные, в том числе и российские туристы, могут приезжать в королевство, даже если у них нет сертификата вакцинации. Такое решение было принято сразу после вступления в силу 17 мая послаблений для привитых туристов, согласно которым им больше не нужно делать ПЦР-тест до въезда в страну.В посольстве Марокко в Москве рассказали, что туристам без вакцины потребуется сделать лишь ПЦР-тест за 72 часа до поездки. По прибытии проходить тестирование не нужно, карантина тоже нет.Правда, из России добраться до Марокко непросто. Улететь в страну пока можно только с пересадками. Например, через Стамбул или Каир. За полет по маршруту Москва-Касабланка со стыковкой в Стамбуле придется заплатить 36,7 тысячи рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220518/marokko-1789198679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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