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Марокко открылось для непривитых туристов - РИА Новости, 20.05.2022
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Туризм
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Марокко открылось для непривитых туристов
Марокко открылось для непривитых туристов - РИА Новости, 20.05.2022
Марокко открылось для непривитых туристов
Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:26
2022-05-20T18:26
туризм
туризм
новости - туризм
марокко
стамбул
москва
коронавирус covid-19
куда поехать
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает АТОР.С 19 мая иностранные, в том числе и российские туристы, могут приезжать в королевство, даже если у них нет сертификата вакцинации. Такое решение было принято сразу после вступления в силу 17 мая послаблений для привитых туристов, согласно которым им больше не нужно делать ПЦР-тест до въезда в страну.В посольстве Марокко в Москве рассказали, что туристам без вакцины потребуется сделать лишь ПЦР-тест за 72 часа до поездки. По прибытии проходить тестирование не нужно, карантина тоже нет.Правда, из России добраться до Марокко непросто. Улететь в страну пока можно только с пересадками. Например, через Стамбул или Каир. За полет по маршруту Москва-Касабланка со стыковкой в Стамбуле придется заплатить 36,7 тысячи рублей в одну сторону.
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туризм, новости - туризм, марокко, стамбул, москва, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, туристы
18:26 20.05.2022
 
Марокко открылось для непривитых туристов

Для поездки Марокко непривитым туристам теперь нужен лишь ПЦР-тест, карантина нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПродажа сумок и обуви на рынке в квартале Медина в Марракеше
Продажа сумок и обуви на рынке в квартале Медина в Марракеше - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает АТОР.
С 19 мая иностранные, в том числе и российские туристы, могут приезжать в королевство, даже если у них нет сертификата вакцинации. Такое решение было принято сразу после вступления в силу 17 мая послаблений для привитых туристов, согласно которым им больше не нужно делать ПЦР-тест до въезда в страну.
В посольстве Марокко в Москве рассказали, что туристам без вакцины потребуется сделать лишь ПЦР-тест за 72 часа до поездки. По прибытии проходить тестирование не нужно, карантина тоже нет.
Правда, из России добраться до Марокко непросто. Улететь в страну пока можно только с пересадками. Например, через Стамбул или Каир. За полет по маршруту Москва-Касабланка со стыковкой в Стамбуле придется заплатить 36,7 тысячи рублей в одну сторону.
Пляж в Агадире - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:13Туризм
Власти Марокко отменили ПЦР-тест для въезда в королевство
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМароккоСтамбулМоскваКоронавирус COVID-19куда поехатькуда можно лететьотдых на моретуристы
 
 
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