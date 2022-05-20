https://ria.ru/20220520/marokko-1789776576.html
Марокко открылось для непривитых туристов
Марокко открылось для непривитых туристов - РИА Новости, 20.05.2022
Марокко открылось для непривитых туристов
Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:26
2022-05-20T18:26
2022-05-20T18:26
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает АТОР.С 19 мая иностранные, в том числе и российские туристы, могут приезжать в королевство, даже если у них нет сертификата вакцинации. Такое решение было принято сразу после вступления в силу 17 мая послаблений для привитых туристов, согласно которым им больше не нужно делать ПЦР-тест до въезда в страну.В посольстве Марокко в Москве рассказали, что туристам без вакцины потребуется сделать лишь ПЦР-тест за 72 часа до поездки. По прибытии проходить тестирование не нужно, карантина тоже нет.Правда, из России добраться до Марокко непросто. Улететь в страну пока можно только с пересадками. Например, через Стамбул или Каир. За полет по маршруту Москва-Касабланка со стыковкой в Стамбуле придется заплатить 36,7 тысячи рублей в одну сторону.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Марокко открылось для непривитых туристов
Для поездки Марокко непривитым туристам теперь нужен лишь ПЦР-тест, карантина нет
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Власти Марокко приняли решение открыть въезд в страну путешественникам, не имеющим прививки от коронавируса, сообщает
АТОР.
С 19 мая иностранные, в том числе и российские туристы, могут приезжать в королевство, даже если у них нет сертификата вакцинации. Такое решение было принято сразу после вступления в силу 17 мая послаблений для привитых туристов, согласно которым им больше не нужно делать ПЦР-тест до въезда в страну.
В посольстве Марокко в Москве рассказали, что туристам без вакцины потребуется сделать лишь ПЦР-тест за 72 часа до поездки. По прибытии проходить тестирование не нужно, карантина тоже нет.
Правда, из России добраться до Марокко непросто. Улететь в страну пока можно только с пересадками. Например, через Стамбул или Каир. За полет по маршруту Москва-Касабланка со стыковкой в Стамбуле придется заплатить 36,7 тысячи рублей в одну сторону.