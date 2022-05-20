Рейтинг@Mail.ru
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/mali-1789727873.html
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД - РИА Новости, 20.05.2022
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД
Мали заинтересована в привлечении России к строительству железной дороги в стране, заявил в пятницу глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:21
2022-05-20T14:28
сергей лавров
мали
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789730738_0:355:2978:2030_1920x0_80_0_0_e7fc65852ce284e38bde4c8f2f4f0b8f.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали заинтересована в привлечении России к строительству железной дороги в стране, заявил в пятницу глава МИД страны Абдулай Диоп."Мы сможем работать вместе в области инфраструктуры и сможем обратиться к российским инфраструктурным компаниям для строительства железной дороги в Мали. Мы провели плодотворные переговоры по этому вопросу", - сказал Диоп по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html
мали
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789730738_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_530cd5bb29fdc11b65084021fb9e1b6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, мали, россия, москва
14:21 20.05.2022 (обновлено: 14:28 20.05.2022)
 
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД

Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 20 мая 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 20 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 20 мая 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали заинтересована в привлечении России к строительству железной дороги в стране, заявил в пятницу глава МИД страны Абдулай Диоп.
"Мы сможем работать вместе в области инфраструктуры и сможем обратиться к российским инфраструктурным компаниям для строительства железной дороги в Мали. Мы провели плодотворные переговоры по этому вопросу", - сказал Диоп по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 14:02
Лавров обвинил Францию в попытке диктовать Мали, с кем ей сотрудничать
 
Сергей ЛавровМалиРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала