https://ria.ru/20220520/mali-1789727873.html

Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД

Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД - РИА Новости, 20.05.2022

Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД

Мали заинтересована в привлечении России к строительству железной дороги в стране, заявил в пятницу глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:28

сергей лавров

мали

россия

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали заинтересована в привлечении России к строительству железной дороги в стране, заявил в пятницу глава МИД страны Абдулай Диоп."Мы сможем работать вместе в области инфраструктуры и сможем обратиться к российским инфраструктурным компаниям для строительства железной дороги в Мали. Мы провели плодотворные переговоры по этому вопросу", - сказал Диоп по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html

мали

россия

москва

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2022

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сергей лавров, мали, россия, москва