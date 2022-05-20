https://ria.ru/20220520/mali-1789727873.html
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД - РИА Новости, 20.05.2022
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД
Мали заинтересована в привлечении России к строительству железной дороги в стране, заявил в пятницу глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:21
2022-05-20T14:21
2022-05-20T14:28
сергей лавров
мали
россия
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мали заинтересована в привлечении России к строительству железной дороги в стране, заявил в пятницу глава МИД страны Абдулай Диоп."Мы сможем работать вместе в области инфраструктуры и сможем обратиться к российским инфраструктурным компаниям для строительства железной дороги в Мали. Мы провели плодотворные переговоры по этому вопросу", - сказал Диоп по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
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сергей лавров, мали, россия, москва
14:21 20.05.2022 (обновлено: 14:28 20.05.2022)
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД
Мали хочет привлечь Россию к строительству железной дороги, заявил МИД