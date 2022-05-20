Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил
Глава МИД Лавров: Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащий армии Мали. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.