Рейтинг@Mail.ru
Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/mali-1789716900.html
Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил
Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил - РИА Новости, 20.05.2022
Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил
Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:47
2022-05-20T13:47
в мире
сергей лавров
мали
россия
бамако
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_77f8696878d4f65f9f319c0c8fe4baf6.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
https://ria.ru/20220520/postavki-1789713434.html
мали
россия
бамако
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_249:0:2916:2000_1920x0_80_0_0_971743e989a1a1dbbaa63da836f05956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, мали, россия, бамако, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:47 20.05.2022
 
Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил

Глава МИД Лавров: Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащий армии Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:39
Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки зерна, удобрений и нефтепродуктов
 
В миреСергей ЛавровМалиРоссияБамакоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала