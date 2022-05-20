https://ria.ru/20220520/mali-1789716900.html

Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил

Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил - РИА Новости, 20.05.2022

Россия окажет Мали поддержку в повышении боеспособности вооруженных сил

Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:47

2022-05-20T13:47

2022-05-20T13:47

в мире

сергей лавров

мали

россия

бамако

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать поддержку Мали в повышении боеспособности военных сил страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили готовность России как постоянного члена Совета безопасности ООН и далее вносить свой вклад в нормализацию обстановки в Мали, оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе, в том числе в деле повышения боеспособности малийских вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных структуры", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.

https://ria.ru/20220520/postavki-1789713434.html

мали

россия

бамако

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, мали, россия, бамако, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)