https://ria.ru/20220520/mali-1789715918.html
Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом
Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом - РИА Новости, 20.05.2022
Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом
Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:44
2022-05-20T13:44
2022-05-20T14:03
в мире
россия
африка
мали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
франция
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Их недовольство (Франции - ред.) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
https://ria.ru/20220520/mali-1789720059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, африка, мали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, франция, москва
13:44 20.05.2022 (обновлено: 14:03 20.05.2022)
Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом
Лавров: недовольство Запада сотрудничеством России и Мали отдает колониальным мышлением