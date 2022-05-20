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Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом - РИА Новости, 20.05.2022
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Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом
Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом - РИА Новости, 20.05.2022
Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом
Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:44
2022-05-20T14:03
в мире
россия
африка
мали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
франция
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Их недовольство (Франции - ред.) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
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в мире, россия, африка, мали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, франция, москва
13:44 20.05.2022 (обновлено: 14:03 20.05.2022)
 
Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом

Лавров: недовольство Запада сотрудничеством России и Мали отдает колониальным мышлением

© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали Бамако
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo
Военнослужащие в столице Мали Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Их недовольство (Франции - ред.) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в Москве. 20 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
13:57
Лавров заявил, что обязательно воспользуется приглашением посетить Мали
 
В миреРоссияАфрикаМалиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровФранцияМосква
 
 
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