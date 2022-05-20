https://ria.ru/20220520/mali-1789715918.html

Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом

Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом - РИА Новости, 20.05.2022

Лавров: недовольство сотрудничеством России и Мали отдает колониализмом

Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:44

2022-05-20T13:44

2022-05-20T14:03

в мире

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африка

мали

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

франция

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Недовольство Запада по поводу обращения Мали к России за помощью отдает колониальным мышлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Их недовольство (Франции - ред.) настроем малийского руководства обратиться за помощью к внешним структурам, которые обеспечивают защиту и безопасность, есть не что иное, как рецидив колониального мышления, от которого европейцам пора бы давно избавиться", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой в Москве.

https://ria.ru/20220520/mali-1789720059.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, африка, мали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, франция, москва