12:45 20.05.2022 (обновлено: 13:39 20.05.2022)
Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией
Глава МИД Мали: военно-политическое сотрудничество с Россией находится на хорошем уровне
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 20 мая 2022
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 20 мая 2022
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Мали в военно-технической и политической сферах находится на хорошем уровне, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Сейчас между нашими странами существует хороший уровень политического сотрудничества, в области безопасности наше сотрудничество также дает свои плоды и ощутимые результаты. И наша задача на сегодняшний день - это укрепить экономическое и торговое сотрудничество", - сказал Диоп во время вступительного слова перед переговорами с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.