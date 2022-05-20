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Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
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Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией
Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией
Сотрудничество РФ с Мали в военно-технической и политической сферах находится на хорошем уровне, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:45
2022-05-20T13:39
в мире
мали
россия
бамако
сергей лавров
африка
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Мали в военно-технической и политической сферах находится на хорошем уровне, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп."Сейчас между нашими странами существует хороший уровень политического сотрудничества, в области безопасности наше сотрудничество также дает свои плоды и ощутимые результаты. И наша задача на сегодняшний день - это укрепить экономическое и торговое сотрудничество", - сказал Диоп во время вступительного слова перед переговорами с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
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в мире, мали, россия, бамако, сергей лавров, африка
12:45 20.05.2022 (обновлено: 13:39 20.05.2022)
 
Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией

Глава МИД Мали: военно-политическое сотрудничество с Россией находится на хорошем уровне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 20 мая 2022
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 20 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 20 мая 2022
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Мали в военно-технической и политической сферах находится на хорошем уровне, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Сейчас между нашими странами существует хороший уровень политического сотрудничества, в области безопасности наше сотрудничество также дает свои плоды и ощутимые результаты. И наша задача на сегодняшний день - это укрепить экономическое и торговое сотрудничество", - сказал Диоп во время вступительного слова перед переговорами с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и министр обороны Мали Садио Камара во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
12:19
Россия будет оказывать Мали поддержку в борьбе с терроризмом, заявил Лавров
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.
 
В миреМалиРоссияБамакоСергей ЛавровАфрика
 
 
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