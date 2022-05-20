https://ria.ru/20220520/mali-1789692113.html

Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией

Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.05.2022

Глава МИД Мали оценил уровень военно-политического сотрудничества с Россией

Сотрудничество РФ с Мали в военно-технической и политической сферах находится на хорошем уровне, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:45

2022-05-20T12:45

2022-05-20T13:39

в мире

мали

россия

бамако

сергей лавров

африка

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ с Мали в военно-технической и политической сферах находится на хорошем уровне, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп."Сейчас между нашими странами существует хороший уровень политического сотрудничества, в области безопасности наше сотрудничество также дает свои плоды и ощутимые результаты. И наша задача на сегодняшний день - это укрепить экономическое и торговое сотрудничество", - сказал Диоп во время вступительного слова перед переговорами с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.

https://ria.ru/20220520/mali-1789684840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, россия, бамако, сергей лавров, африка