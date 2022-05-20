https://ria.ru/20220520/lukashenko-1789722883.html

Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным

Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости, 20.05.2022

Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планируются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:05

2022-05-20T14:05

2022-05-20T14:14

александр лукашенко

политика

россия

белоруссия

владимир путин

сочи

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планируются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Планируется, что в Сочи состоятся переговоры главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что о полноформатной встрече лидеры договорились на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве. Планируется, что президенты подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Белоруссии 23 мая проведут переговоры в Сочи.

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сочи

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, владимир путин, сочи