https://ria.ru/20220520/lukashenko-1789722883.html
Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным
Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным - РИА Новости, 20.05.2022
Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планируются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:05
2022-05-20T14:05
2022-05-20T14:14
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
владимир путин
сочи
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планируются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Планируется, что в Сочи состоятся переговоры главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что о полноформатной встрече лидеры договорились на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве. Планируется, что президенты подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Белоруссии 23 мая проведут переговоры в Сочи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, владимир путин, сочи
14:05 20.05.2022 (обновлено: 14:14 20.05.2022)
Лукашенко отправился в Россию на переговоры с Путиным
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где состоятся переговоры с Путиным