https://ria.ru/20220520/lukashenko-1789698830.html

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Сочи

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 20.05.2022

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 мая, встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, переговоры пройдут в Сочи, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:41

владимир путин

политика

александр лукашенко

россия

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дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 мая, встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, переговоры пройдут в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что переговоры пройдут в двустороннем формате, о котором политики условились во время встречи в рамках саммита ОДКБ в Москве.Ранее Путин и Лукашенко совместно посетили космодром Восточный в День космонавтики. Стороны обсуждали сотрудничество в космосе, ситуацию на Украине и противодействие санкциям.Кроме того, главы государств затронули совместную работу в рамках Союзного государства.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788906260.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков, москва, украина, одкб