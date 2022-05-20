https://ria.ru/20220520/lukashenko-1789698830.html
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Сочи
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 мая, встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, переговоры пройдут в Сочи, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:01
2022-05-20T13:01
2022-05-20T13:41
владимир путин
политика
александр лукашенко
россия
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дмитрий песков
москва
украина
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 мая, встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, переговоры пройдут в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что переговоры пройдут в двустороннем формате, о котором политики условились во время встречи в рамках саммита ОДКБ в Москве.Ранее Путин и Лукашенко совместно посетили космодром Восточный в День космонавтики. Стороны обсуждали сотрудничество в космосе, ситуацию на Украине и противодействие санкциям.Кроме того, главы государств затронули совместную работу в рамках Союзного государства.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков, москва, украина, одкб
13:01 20.05.2022 (обновлено: 13:41 20.05.2022)
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Сочи
Пресс-секретарь Путина Песков анонсировал его встречу с Лукашенко в Сочи 23 мая