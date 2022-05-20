https://ria.ru/20220520/lnr-1789749345.html

Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022

Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ

Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о громадных потерях среди офицерского состава ВСУ, призывает всех украинских военных... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:28

2022-05-20T15:28

2022-05-20T15:28

специальная военная операция на украине

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донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о громадных потерях среди офицерского состава ВСУ, призывает всех украинских военных сложить оружие."Мы сейчас активно призываем сложить оружие всех украинских военнослужащих, поскольку ситуация у них на самом деле катастрофическая. Потери среди офицерского состава громадные", - сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр