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Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ
Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ
Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о громадных потерях среди офицерского состава ВСУ, призывает всех украинских военных... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:28
2022-05-20T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о громадных потерях среди офицерского состава ВСУ, призывает всех украинских военных сложить оружие."Мы сейчас активно призываем сложить оружие всех украинских военнослужащих, поскольку ситуация у них на самом деле катастрофическая. Потери среди офицерского состава громадные", - сказал он в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:28 20.05.2022
 
Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщила об огромных потерях среди офицерского состава ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о громадных потерях среди офицерского состава ВСУ, призывает всех украинских военных сложить оружие.
"Мы сейчас активно призываем сложить оружие всех украинских военнослужащих, поскольку ситуация у них на самом деле катастрофическая. Потери среди офицерского состава громадные", - сказал он в эфире Первого канала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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