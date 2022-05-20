https://ria.ru/20220520/liderstvo-1789843570.html

Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках" - РИА Новости, 20.05.2022

Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

Победителями третьего этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" стали Улан-Удэнский авиационный завод, Уральский... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:12

2022-05-20T21:12

2022-05-20T21:12

экономика

технологии

псб (банк псб)

петр фрадков

наталия попова

калининград

владивосток

иннопрактика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Победителями третьего этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" стали Улан-Удэнский авиационный завод, Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова и Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва, сообщает пресс- служба ПСБ. В пятницу итоги третьего этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" представили в Санкт- Петербурге ПСБ и компания "Иннопрактика".В церемонии награждения приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.Пресс-служба ПСБ сообщает, что в десятку самых успешных компаний в области диверсификации вошли также Туламашзавод, научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко, Чепецкий механический завод, Пермский завод "Машиностроитель", судостроительный комплекс "Звезда", Завод имени Серго, научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина. Всего участниками третьего рейтинга стали более 200 предприятий ОПК из разных отраслей промышленности, от легкой до космической промышленности и атомной энергетики, в разных регионах присутствия - от Калининграда до Владивостока."По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ и "Иннопрактики" также выявили факторы, которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций ОПК. В их числе - гибкость предприятий и возможность оперативно принимать решения, связанные с выпуском и позиционированием продукции гражданского назначения, доступность источников финансирования, например, выстроенный механизм проектного финансирования с привязкой к конечному финансовому результату, наличие у каждого проекта по диверсификации руководителя, компетентного в предметной области, наделенного полномочиями и отвечающего за результат. Также эксперты при подготовке рейтинга учитывали выстроенное планирование, включая оперативный анализ российского и зарубежного рынков на всех этапах жизненного цикла продукта, детальное планирование разработки, выпуска и реализации продукции гражданского назначения в среднесрочном и долгосрочном периоде", - говорится в пресс-релизе ПСБПресс-служба напоминает, что с 2020 года ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках", изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.

https://ria.ru/20220518/psb-1789192264.html

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экономика, технологии, псб (банк псб), петр фрадков, наталия попова, калининград, владивосток, иннопрактика, чепецкий механический завод