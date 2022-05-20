Названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"
Пресс - служба ПСБ: названы победители нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Победителями третьего этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" стали Улан-Удэнский авиационный завод, Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова и Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва, сообщает пресс- служба ПСБ.
В пятницу итоги третьего этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" представили в Санкт- Петербурге ПСБ и компания "Иннопрактика".В церемонии награждения приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.
Пресс-служба ПСБ сообщает, что в десятку самых успешных компаний в области диверсификации вошли также Туламашзавод, научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко, Чепецкий механический завод, Пермский завод "Машиностроитель", судостроительный комплекс "Звезда", Завод имени Серго, научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина. Всего участниками третьего рейтинга стали более 200 предприятий ОПК из разных отраслей промышленности, от легкой до космической промышленности и атомной энергетики, в разных регионах присутствия - от Калининграда до Владивостока.
"По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ и "Иннопрактики" также выявили факторы, которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций ОПК. В их числе - гибкость предприятий и возможность оперативно принимать решения, связанные с выпуском и позиционированием продукции гражданского назначения, доступность источников финансирования, например, выстроенный механизм проектного финансирования с привязкой к конечному финансовому результату, наличие у каждого проекта по диверсификации руководителя, компетентного в предметной области, наделенного полномочиями и отвечающего за результат. Также эксперты при подготовке рейтинга учитывали выстроенное планирование, включая оперативный анализ российского и зарубежного рынков на всех этапах жизненного цикла продукта, детальное планирование разработки, выпуска и реализации продукции гражданского назначения в среднесрочном и долгосрочном периоде", - говорится в пресс-релизе ПСБ
Пресс-служба напоминает, что с 2020 года ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках", изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.
"По итогам трех рейтингов эксперты ПСБ и "Иннопрактики" также выявили факторы, которые способствуют успешной диверсификации деятельности российских организаций ОПК. В их числе - гибкость предприятий и возможность оперативно принимать решения, связанные с выпуском и позиционированием продукции гражданского назначения, доступность источников финансирования, например, выстроенный механизм проектного финансирования с привязкой к конечному финансовому результату, наличие у каждого проекта по диверсификации руководителя, компетентного в предметной области, наделенного полномочиями и отвечающего за результат. Также эксперты при подготовке рейтинга учитывали выстроенное планирование, включая оперативный анализ российского и зарубежного рынков на всех этапах жизненного цикла продукта, детальное планирование разработки, выпуска и реализации продукции гражданского назначения в среднесрочном и долгосрочном периоде", - говорится в пресс-релизе ПСБ
Пресс-служба напоминает, что с 2020 года ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний "Лидерство на гражданских рынках", изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.
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