https://ria.ru/20220520/lekornyu-1789820489.html
Биография Себастьяна Лекорню
Биография Себастьяна Лекорню - РИА Новости, 20.05.2022
Биография Себастьяна Лекорню
Французский политик Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) родился 11 июня 1986 года в городе Обонн (департамент Валь-д'Уаз, Франция). РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:04
2022-05-20T19:04
2022-05-20T19:04
справки
франция
париж
нормандия
себастьян лекорню
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg
Французский политик Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) родился 11 июня 1986 года в городе Обонн (департамент Валь-д'Уаз, Франция).Окончил факультет публичного права Университета Пантеон-Ассас (Париж).С 16 лет был активистом Союза за народное движение (UMP), присоединившись к правой молодежи региона Вернон.В 19 лет стал парламентским помощником французского политика Франка Жилара.В 28 лет был избран мэром города Вернон.В 2008-2009 годах работал техническим советником в кабинете госсекретаря Франции по европейским делам Брюно Ле Мэра.Занимал должность президента Музея импрессионизма Живерни (регион Нормандия).В 2014 году занял должность вице-президента агломерации Сены.С 2015 по 2017 год Себастьян Лекорню был президентом Совета департамента Эр во Франции. В 2017 году вступил в партию "Вперед" (En Marche) (ныне "Возрождение", Renaissance).21 июня 2017 года был назначен государственным секретарем министра экологического перехода.В июле 2020 года был назначен министром заморских территорий Франции.20 мая 2022 года Себастьян Лекорню был назначен министром обороны Франции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
франция
париж
нормандия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2c7ff91ca0873a40c105e6e0f013b6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, франция, париж, нормандия, себастьян лекорню
Французский политик Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) родился 11 июня 1986 года в городе Обонн (департамент Валь-д'Уаз, Франция).
Окончил
факультет публичного права Университета Пантеон-Ассас (Париж).
С 16 лет был активистом Союза за народное движение
(UMP), присоединившись к правой молодежи региона Вернон.
В 19 лет стал парламентским помощником французского политика Франка Жилара.
В 28 лет был избран мэром города Вернон.
В 2008-2009 годах работал техническим советником в кабинете госсекретаря Франции по европейским делам Брюно Ле Мэра.
Занимал должность
президента Музея импрессионизма Живерни (регион Нормандия).
В 2014 году занял должность вице-президента агломерации Сены.
С 2015 по 2017 год
Себастьян Лекорню был президентом Совета департамента Эр во Франции.
В 2017 году
вступил в партию "Вперед" (En Marche) (ныне "Возрождение", Renaissance).
21 июня 2017 года был назначен государственным секретарем министра экологического перехода.
В июле 2020 года
был назначен министром заморских территорий Франции.
20 мая 2022 года Себастьян Лекорню был назначен министром обороны Франции
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников