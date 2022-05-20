https://ria.ru/20220520/lekornyu-1789820489.html

Биография Себастьяна Лекорню

Биография Себастьяна Лекорню - РИА Новости, 20.05.2022

Биография Себастьяна Лекорню

Французский политик Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) родился 11 июня 1986 года в городе Обонн (департамент Валь-д'Уаз, Франция). РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:04

2022-05-20T19:04

2022-05-20T19:04

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франция

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себастьян лекорню

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Французский политик Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) родился 11 июня 1986 года в городе Обонн (департамент Валь-д'Уаз, Франция).Окончил факультет публичного права Университета Пантеон-Ассас (Париж).С 16 лет был активистом Союза за народное движение (UMP), присоединившись к правой молодежи региона Вернон.В 19 лет стал парламентским помощником французского политика Франка Жилара.В 28 лет был избран мэром города Вернон.В 2008-2009 годах работал техническим советником в кабинете госсекретаря Франции по европейским делам Брюно Ле Мэра.Занимал должность президента Музея импрессионизма Живерни (регион Нормандия).В 2014 году занял должность вице-президента агломерации Сены.С 2015 по 2017 год Себастьян Лекорню был президентом Совета департамента Эр во Франции. В 2017 году вступил в партию "Вперед" (En Marche) (ныне "Возрождение", Renaissance).21 июня 2017 года был назначен государственным секретарем министра экологического перехода.В июле 2020 года был назначен министром заморских территорий Франции.20 мая 2022 года Себастьян Лекорню был назначен министром обороны Франции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, франция, париж, нормандия, себастьян лекорню