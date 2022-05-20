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Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции - РИА Новости, 20.05.2022
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Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции
Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции - РИА Новости, 20.05.2022
Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции
Новым главой Минобороны Франции стал министр заморских территорий Себастьян Лекорню, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:36
2022-05-20T17:55
в мире
франция
совет министров франции
минобороны франции
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Новым главой Минобороны Франции стал министр заморских территорий Себастьян Лекорню, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер."Назначить господина Себастьяна Лекорню министром вооруженных сил страны", - сообщил Колер в эфире телеканала BFMTB.
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в мире, франция, совет министров франции, минобороны франции, себастьян лекорню
17:36 20.05.2022 (обновлено: 17:55 20.05.2022)
 
Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции

Новым министром обороны Франции стал министр заморских территорий Себастьян Лекорню

© AFP 2022 / Ludovic MarinСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Новым главой Минобороны Франции стал министр заморских территорий Себастьян Лекорню, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.
"Назначить господина Себастьяна Лекорню министром вооруженных сил страны", - сообщил Колер в эфире телеканала BFMTB.
Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
17:32
Новым главой МИД Франции станет экс-посол в Лондоне Колонна
 
В миреФранцияСовет министров ФранцииМинобороны ФранцииСебастьян Лекорню
 
 
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