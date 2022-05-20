https://ria.ru/20220520/frantsiya-1789793411.html
Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции
Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции - РИА Новости, 20.05.2022
Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции
Новым главой Минобороны Франции стал министр заморских территорий Себастьян Лекорню, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:36
2022-05-20T17:36
2022-05-20T17:55
в мире
франция
совет министров франции
минобороны франции
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Новым главой Минобороны Франции стал министр заморских территорий Себастьян Лекорню, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер."Назначить господина Себастьяна Лекорню министром вооруженных сил страны", - сообщил Колер в эфире телеканала BFMTB.
https://ria.ru/20220520/frantsiya-1789792165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, совет министров франции, минобороны франции, себастьян лекорню
17:36 20.05.2022 (обновлено: 17:55 20.05.2022)
Себастьян Лекорню стал новым министром обороны Франции
Новым министром обороны Франции стал министр заморских территорий Себастьян Лекорню