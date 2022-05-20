https://ria.ru/20220520/latviya-1789805158.html

В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации"

В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации" - РИА Новости, 20.05.2022

В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации"

Конфискованные активы России должны пойти на возмещение ущерба Латвии, нанесенного "советской оккупацией", считает министр юстиции Латвии Янис Борданс. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:08

2022-05-20T18:08

2022-05-20T18:08

в мире

россия

латвия

янис борданс

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Конфискованные активы России должны пойти на возмещение ущерба Латвии, нанесенного "советской оккупацией", считает министр юстиции Латвии Янис Борданс."В настоящее время в министерстве юстиции мы оцениваем возможность разработки специального закона о возмещении ущерба, причиненного Латвии оккупацией. Это тоже возможно", - сказал Борданс в интервью latvieši.com.По словам министра, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис публично заявил, что изыскиваются правовые возможности для отчуждения и использования замороженных российских активов в интересах Украины. "Латвия тоже имеет право на эти средства", - сказал Борданс. Министр считает, что необходимо воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы доказать, что "экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии отстает от богатых стран Западной Европы" вследствие советской "оккупации".Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

https://ria.ru/20220429/sanktsii-1786005367.html

https://ria.ru/20220520/latviya-1789689394.html

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, латвия, янис борданс, санкции в отношении россии