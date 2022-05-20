В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации"
Минюст Латвии предложил возместить российскими активами ущерб от "советской оккупации"
Город Рига. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Конфискованные активы России должны пойти на возмещение ущерба Латвии, нанесенного "советской оккупацией", считает министр юстиции Латвии Янис Борданс.
"В настоящее время в министерстве юстиции мы оцениваем возможность разработки специального закона о возмещении ущерба, причиненного Латвии оккупацией. Это тоже возможно", - сказал Борданс в интервью latvieši.com.
По словам министра, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис публично заявил, что изыскиваются правовые возможности для отчуждения и использования замороженных российских активов в интересах Украины. "Латвия тоже имеет право на эти средства", - сказал Борданс. Министр считает, что необходимо воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы доказать, что "экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии отстает от богатых стран Западной Европы" вследствие советской "оккупации".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.