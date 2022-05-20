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В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации" - РИА Новости, 20.05.2022
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В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации"
В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации" - РИА Новости, 20.05.2022
В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации"
Конфискованные активы России должны пойти на возмещение ущерба Латвии, нанесенного "советской оккупацией", считает министр юстиции Латвии Янис Борданс. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:08
2022-05-20T18:08
в мире
россия
латвия
янис борданс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Конфискованные активы России должны пойти на возмещение ущерба Латвии, нанесенного "советской оккупацией", считает министр юстиции Латвии Янис Борданс."В настоящее время в министерстве юстиции мы оцениваем возможность разработки специального закона о возмещении ущерба, причиненного Латвии оккупацией. Это тоже возможно", - сказал Борданс в интервью latvieši.com.По словам министра, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис публично заявил, что изыскиваются правовые возможности для отчуждения и использования замороженных российских активов в интересах Украины. "Латвия тоже имеет право на эти средства", - сказал Борданс. Министр считает, что необходимо воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы доказать, что "экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии отстает от богатых стран Западной Европы" вследствие советской "оккупации".Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
https://ria.ru/20220429/sanktsii-1786005367.html
https://ria.ru/20220520/latviya-1789689394.html
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в мире, россия, латвия, янис борданс, санкции в отношении россии
18:08 20.05.2022
 
В Риге предложили возместить российскими активами ущерб от "оккупации"

Минюст Латвии предложил возместить российскими активами ущерб от "советской оккупации"

© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Конфискованные активы России должны пойти на возмещение ущерба Латвии, нанесенного "советской оккупацией", считает министр юстиции Латвии Янис Борданс.
"В настоящее время в министерстве юстиции мы оцениваем возможность разработки специального закона о возмещении ущерба, причиненного Латвии оккупацией. Это тоже возможно", - сказал Борданс в интервью latvieši.com.
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По словам министра, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис публично заявил, что изыскиваются правовые возможности для отчуждения и использования замороженных российских активов в интересах Украины. "Латвия тоже имеет право на эти средства", - сказал Борданс. Министр считает, что необходимо воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы доказать, что "экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии отстает от богатых стран Западной Европы" вследствие советской "оккупации".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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