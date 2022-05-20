https://ria.ru/20220520/latviya-1789689394.html
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника - РИА Новости, 20.05.2022
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил цитатой из Ильфа и Петрова на сообщение о том, что Москва считает себя вправе потребовать от Риги компенсацию за снос... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:36
2022-05-20T12:36
2022-05-20T12:45
в мире
мария захарова
андрей климов
сергей лавров
латвия
день победы
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил цитатой из Ильфа и Петрова на сообщение о том, что Москва считает себя вправе потребовать от Риги компенсацию за снос памятника Освободителям.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, поскольку Рига в одностороннем порядке приостановила действие пункта межправсоглашения, тем самым нарушив свои обязательства."Россия сообщила, что захочет компенсацию от Латвии за снос памятника оккупантам... Говоря словами классика, "они получат не компенсацию, а от мертвого осла уши", - написал Ринкевичс в Twitter.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. На прошлой неделе парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
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РИА Новости
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в мире, мария захарова, андрей климов, сергей лавров, латвия, день победы
12:36 20.05.2022 (обновлено: 12:45 20.05.2022)
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника
Ринкевичс ответил цитатой из "12 стульев" на требование компенсации за снос памятника
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил цитатой из Ильфа и Петрова на сообщение о том, что Москва считает себя вправе потребовать от Риги компенсацию за снос памятника Освободителям.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, поскольку Рига в одностороннем порядке приостановила действие пункта межправсоглашения, тем самым нарушив свои обязательства.
"Россия сообщила, что захочет компенсацию от Латвии за снос памятника оккупантам... Говоря словами классика, "они получат не компенсацию, а от мертвого осла уши", - написал Ринкевичс в Twitter.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. На прошлой неделе парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
На фоне решения Латвии глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов
говорил РИА Новости, что Латвию
необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров
назвал происходящее "международным оборзением".