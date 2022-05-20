Рейтинг@Mail.ru
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/latviya-1789689394.html
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника - РИА Новости, 20.05.2022
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил цитатой из Ильфа и Петрова на сообщение о том, что Москва считает себя вправе потребовать от Риги компенсацию за снос... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:36
2022-05-20T12:45
в мире
мария захарова
андрей климов
сергей лавров
латвия
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730283780_0:80:3070:1806_1920x0_80_0_0_b57e9f636444cc1195c0d2146c5d8f85.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил цитатой из Ильфа и Петрова на сообщение о том, что Москва считает себя вправе потребовать от Риги компенсацию за снос памятника Освободителям.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, поскольку Рига в одностороннем порядке приостановила действие пункта межправсоглашения, тем самым нарушив свои обязательства."Россия сообщила, что захочет компенсацию от Латвии за снос памятника оккупантам... Говоря словами классика, "они получат не компенсацию, а от мертвого осла уши", - написал Ринкевичс в Twitter.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. На прошлой неделе парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/latviya-1789496639.html
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730283780_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f8673ae5faf8a3a4ae5c630603396ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, андрей климов, сергей лавров, латвия, день победы
12:36 20.05.2022 (обновлено: 12:45 20.05.2022)
 
МИД Латвии отреагировал на требование компенсации за снос памятника

Ринкевичс ответил цитатой из "12 стульев" на требование компенсации за снос памятника

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкфлаг Латвии
флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
флаг Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил цитатой из Ильфа и Петрова на сообщение о том, что Москва считает себя вправе потребовать от Риги компенсацию за снос памятника Освободителям.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, поскольку Рига в одностороннем порядке приостановила действие пункта межправсоглашения, тем самым нарушив свои обязательства.
"Россия сообщила, что захочет компенсацию от Латвии за снос памятника оккупантам... Говоря словами классика, "они получат не компенсацию, а от мертвого осла уши", - написал Ринкевичс в Twitter.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. На прошлой неделе парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
На фоне решения Латвии глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
Чрезвычайный и полномочный посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш выходит из здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 15:23В России
МИД РФ выразил протест послу Латвии из-за решения Риги по памятникам
 
В миреМария ЗахароваАндрей КлимовСергей ЛавровЛатвияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала