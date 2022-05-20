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Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал ниже 59 рублей
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 20.05.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал ниже 59 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 3,5169 рубля - до 58,8862 рубля, курс евро - на 4,0405 рубля, до... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:05
2022-05-20T17:05
2022-05-20T17:05
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 3,5169 рубля - до 58,8862 рубля, курс евро - на 4,0405 рубля, до 60,8953 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал ниже 59 рублей
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 58,89 рубля, евро — 60,9 рубля