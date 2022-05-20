https://ria.ru/20220520/kurs-1789661112.html

Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года

Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года - РИА Новости, 20.05.2022

Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года

Курс доллара на Московской бирже опустился до четырехлетних минимумов, в свою очередь евро также слабеет, следует из динамики торгов. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:35

2022-05-20T10:35

2022-05-20T11:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился до четырехлетних минимумов, в свою очередь евро также слабеет, следует из динамики торгов.Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:59 мск падала до 57,85 рубля впервые с апреля 2018 года, а европейская торговалась на уровне 59,97 рубля, что аналогично курсу апреля 2017 года.По мнению аналитиков, на курс российской валюты влияет то, что компании готовятся к налоговым выплатам 25-27 мая, — это может сформировать излишек долларового предложения. Играет роль и необычайно сильный платежный баланс России.Кроме того, на показателях сказываются различные ограничения по движению капитала, введенные российским ЦБ.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф)