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Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года

Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года - РИА Новости, 20.05.2022

Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года, евро торгуется около 62,60 рубля, следует из динамики на торговой площадке. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:16

2022-05-20T10:16

2022-05-20T10:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года, евро торгуется около 62,60 рубля, следует из динамики на торговой площадке.Показатель американской валюты расчетами "завтра" на 10:16 мск упал на 1,42 рубля, до 60,49 рубля, евро рухнул на 1,77 рубля, до 62,63 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс доллара, московская биржа, курс рубля