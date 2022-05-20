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Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года
Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года - РИА Новости, 20.05.2022
Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года, евро торгуется около 62,60 рубля, следует из динамики на торговой площадке. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:16
2022-05-20T10:16
2022-05-20T10:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года, евро торгуется около 62,60 рубля, следует из динамики на торговой площадке.Показатель американской валюты расчетами "завтра" на 10:16 мск упал на 1,42 рубля, до 60,49 рубля, евро рухнул на 1,77 рубля, до 62,63 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс доллара, московская биржа, курс рубля
10:16 20.05.2022 (обновлено: 10:39 20.05.2022)
Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года