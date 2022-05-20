https://ria.ru/20220520/kurorty-1789754413.html

Курорты Испании и Италии подсчитали убытки из-за отсутствия россиян

Курорты Испании и Италии подсчитали убытки из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 20.05.2022

Курорты Испании и Италии подсчитали убытки из-за отсутствия россиян

По подсчетам испанских отельеров, ежегодно российские туристы только в гостиницах курорта Коста-Дорада бронировали около миллиона ночевок, причем... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:42

2022-05-20T16:42

2022-05-20T16:42

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. По подсчетам испанских отельеров, ежегодно российские туристы только в гостиницах курорта Коста-Дорада бронировали около миллиона ночевок, причем преимущественно в люкс-сегменте, сообщает TourDom.Коста-Дорада всегда была одним из любимых направлений путешественников из РФ: они составляли до 20 процентов всех отдыхающих. Этот показатель упал в пандемию, но и теперь россияне не вернутся, по крайней мере, в обозримом будущем. По словам Ортео, Коста-Дорада в попытке восстановить экономику будет привлекать гостей из Прибалтики и Польши. Но, по подсчетам испанского Института туризма, в 2022 году отсутствие россиян обойдется стране в 1,4 миллиарда евро.В Италии также подсчитывают убытки. По данным ассоциации отельеров Federalberghi, даже в пандемийном 2021 году путешественники из России принесли бюджету около 200 миллионов евро.Кипр без наших туристов может потерять до 2,5 процента годового ВВП.

https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html

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Лана Баева

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