https://ria.ru/20220520/kurorty-1789754413.html
Курорты Испании и Италии подсчитали убытки из-за отсутствия россиян
Курорты Испании и Италии подсчитали убытки из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 20.05.2022
Курорты Испании и Италии подсчитали убытки из-за отсутствия россиян
По подсчетам испанских отельеров, ежегодно российские туристы только в гостиницах курорта Коста-Дорада бронировали около миллиона ночевок, причем... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:42
2022-05-20T16:42
2022-05-20T16:42
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. По подсчетам испанских отельеров, ежегодно российские туристы только в гостиницах курорта Коста-Дорада бронировали около миллиона ночевок, причем преимущественно в люкс-сегменте, сообщает TourDom.Коста-Дорада всегда была одним из любимых направлений путешественников из РФ: они составляли до 20 процентов всех отдыхающих. Этот показатель упал в пандемию, но и теперь россияне не вернутся, по крайней мере, в обозримом будущем. По словам Ортео, Коста-Дорада в попытке восстановить экономику будет привлекать гостей из Прибалтики и Польши. Но, по подсчетам испанского Института туризма, в 2022 году отсутствие россиян обойдется стране в 1,4 миллиарда евро.В Италии также подсчитывают убытки. По данным ассоциации отельеров Federalberghi, даже в пандемийном 2021 году путешественники из России принесли бюджету около 200 миллионов евро.Кипр без наших туристов может потерять до 2,5 процента годового ВВП.
https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, италия, россия, прибалтика, испания, кипр, туристы, отдых на море
Курорты Испании и Италии подсчитали убытки из-за отсутствия россиян
Испанские курорты потеряют примерно 1,4 миллиарда евро из-за отсутствия россиян
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
По подсчетам испанских отельеров, ежегодно российские туристы только в гостиницах курорта Коста-Дорада бронировали около миллиона ночевок, причем преимущественно в люкс-сегменте, сообщает
TourDom.
Коста-Дорада всегда была одним из любимых направлений путешественников из РФ: они составляли до 20 процентов всех отдыхающих. Этот показатель упал в пандемию, но и теперь россияне не вернутся, по крайней мере, в обозримом будущем.
Хауме Ортео, представитель местного туристического офиса, утверждает, что проблема не только в заполняемости отелей. "Все бизнесы на побережье просели без путешественников из России. Они всегда были самыми платежеспособными и активными покупателями", – говорит он.
По словам Ортео, Коста-Дорада в попытке восстановить экономику будет привлекать гостей из Прибалтики и Польши. Но, по подсчетам испанского Института туризма, в 2022 году отсутствие россиян обойдется стране в 1,4 миллиарда евро.
В Италии также подсчитывают убытки. По данным ассоциации отельеров Federalberghi, даже в пандемийном 2021 году путешественники из России принесли бюджету около 200 миллионов евро.
Кипр без наших туристов может потерять до 2,5 процента годового ВВП.