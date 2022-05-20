https://ria.ru/20220520/krizis-1789854131.html

Продовольственный кризис начался до начала спецоперации, считает эксперт

Продовольственный кризис начался до начала спецоперации, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2022

Продовольственный кризис начался до начала спецоперации, считает эксперт

Продовольственный кризис и рост стоимости на продукты питания был спровоцирован мировой инфляцией и нарастающим энергетическим кризисом еще до начала... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:51

2022-05-20T22:51

2022-05-20T22:51

экономика

россия

украина

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Продовольственный кризис и рост стоимости на продукты питания был спровоцирован мировой инфляцией и нарастающим энергетическим кризисом еще до начала специальной военной операции РФ на Украине, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.Помимо этого, отметил эксперт, мировые цены почти на все категории продуктов питания постоянно росли из-за повышения стоимости энергоносителей и из-за неблагоприятных природных факторов, достигнув многолетних максимумов как раз к началу февраля 2022 года, то есть за три недели до момента начала российской специальной военной операции на Украине, отметил эксперт. На продовольственный кризис оказал серьезное влияние и устроенный западными странами энергетический кризис, добавил эксперт."Сельское хозяйство – очень энергозатратная отрасль мировой экономики. В совокупное количество энергии, необходимое для производства, транспортировки и хранения сельхозпродукции, включается не только моторное топливо, газ и электроэнергия, но и энергия, затраченная на производство удобрений и пестицидов, а также на сельхозтехнику и строительство хранилищ. По цепочке далее – производство муки, масел, животноводство, пищевая промышленность – доля затрат до 30% энергии. Если Запад устраивает энергокризис у себя – то это превращается в глобальный продовольственный кризис", - сказал Лосев.Россия и Украина совместно поставляли на мировой рынок до 30% пшеницы и ячменя, до 20% кукурузы и почти 75% подсолнечного масла. Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам, отметил Лосев. Он подчеркнул ,что в сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

россия

украина

черное море

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, черное море