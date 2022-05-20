https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789807710.html
В России предложили создать процедуру согласования исследований по COVID-19
В России предложили создать процедуру согласования исследований по COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
В России предложили создать процедуру согласования исследований по COVID-19
Нужно разработать в России процедуру согласования исследований COVID-19 между научными командами, заявила на сессии конгресса "Оргздрав 2022" главный врач... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:17
2022-05-20T18:17
2022-05-20T18:17
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нужно разработать в России процедуру согласования исследований COVID-19 между научными командами, заявила на сессии конгресса "Оргздрав 2022" главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Разработать процедуру согласования исследований между исследовательскими командами. У нас нет такой процедуры в стране, нужно вернуться к обсуждению на всех уровнях этой инициативы. Это очень актуальная история, особенно сейчас. Упрощенная процедура проведения клинических исследований. Поддержка и создание рабочих групп, это должны быть собранные люди, которые реализуют одну и ту же задачу", - заявила Лысенко.Она подчеркнула, что решения и подходы, к которым пришли врачи в ходе борьбы с пандемией не должны уйти, а иметь продолжение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, общество, марьяна лысенко
В России предложили создать процедуру согласования исследований по COVID-19
Главврач больницы №52 Лысенко: в России нужна процедура согласования исследований COVID-19
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нужно разработать в России процедуру согласования исследований COVID-19 между научными командами, заявила на сессии конгресса "Оргздрав 2022" главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
"Разработать процедуру согласования исследований между исследовательскими командами. У нас нет такой процедуры в стране, нужно вернуться к обсуждению на всех уровнях этой инициативы. Это очень актуальная история, особенно сейчас. Упрощенная процедура проведения клинических исследований. Поддержка и создание рабочих групп, это должны быть собранные люди, которые реализуют одну и ту же задачу", - заявила Лысенко.
Она подчеркнула, что решения и подходы, к которым пришли врачи в ходе борьбы с пандемией не должны уйти, а иметь продолжение.