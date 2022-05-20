https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789807710.html

В России предложили создать процедуру согласования исследований по COVID-19

В России предложили создать процедуру согласования исследований по COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022

В России предложили создать процедуру согласования исследований по COVID-19

Нужно разработать в России процедуру согласования исследований COVID-19 между научными командами, заявила на сессии конгресса "Оргздрав 2022" главный врач... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:17

2022-05-20T18:17

2022-05-20T18:17

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Нужно разработать в России процедуру согласования исследований COVID-19 между научными командами, заявила на сессии конгресса "Оргздрав 2022" главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Разработать процедуру согласования исследований между исследовательскими командами. У нас нет такой процедуры в стране, нужно вернуться к обсуждению на всех уровнях этой инициативы. Это очень актуальная история, особенно сейчас. Упрощенная процедура проведения клинических исследований. Поддержка и создание рабочих групп, это должны быть собранные люди, которые реализуют одну и ту же задачу", - заявила Лысенко.Она подчеркнула, что решения и подходы, к которым пришли врачи в ходе борьбы с пандемией не должны уйти, а иметь продолжение.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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