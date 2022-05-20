https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789746880.html

Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19

Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022

Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19

Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:22

2022-05-20T15:22

2022-05-20T15:23

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георгий костюк

анастасия ракова

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий Костюк."Все очень тяжело выходили из этой инфекции, этап реконвалесценции сопровождался выраженным снижением когнитивных функций, наверное, у двух третей людей, которые перенесли эту инфекцию, и это продолжалось дольше, чем во время даже тяжелой гриппозной инфекции", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".Психиатр добавил, что длительность этого процесса зависела от тяжести перенесённой инфекции.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что упор в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в парках столицы, сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.

https://ria.ru/20220520/depressiya-1789735044.html

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Екатерина Зайцева

москва, общество, здоровье - общество, георгий костюк, анастасия ракова , коронавирус covid-19