https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789746880.html
Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19
Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19
Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:22
2022-05-20T15:22
2022-05-20T15:23
москва
общество
здоровье - общество
георгий костюк
анастасия ракова
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий Костюк."Все очень тяжело выходили из этой инфекции, этап реконвалесценции сопровождался выраженным снижением когнитивных функций, наверное, у двух третей людей, которые перенесли эту инфекцию, и это продолжалось дольше, чем во время даже тяжелой гриппозной инфекции", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".Психиатр добавил, что длительность этого процесса зависела от тяжести перенесённой инфекции.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что упор в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в парках столицы, сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.
https://ria.ru/20220520/depressiya-1789735044.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, здоровье - общество, георгий костюк, анастасия ракова , коронавирус covid-19
15:22 20.05.2022 (обновлено: 15:23 20.05.2022)
Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19
Психиатр: снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID-19
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
"Все очень тяжело выходили из этой инфекции, этап реконвалесценции сопровождался выраженным снижением когнитивных функций, наверное, у двух третей людей, которые перенесли эту инфекцию, и это продолжалось дольше, чем во время даже тяжелой гриппозной инфекции", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".
Психиатр добавил, что длительность этого процесса зависела от тяжести перенесённой инфекции.
Ранее заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
рассказала, что упор в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в парках столицы, сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.