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Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
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Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19
Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19
Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:22
2022-05-20T15:23
москва
общество
здоровье - общество
георгий костюк
анастасия ракова
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий Костюк."Все очень тяжело выходили из этой инфекции, этап реконвалесценции сопровождался выраженным снижением когнитивных функций, наверное, у двух третей людей, которые перенесли эту инфекцию, и это продолжалось дольше, чем во время даже тяжелой гриппозной инфекции", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".Психиатр добавил, что длительность этого процесса зависела от тяжести перенесённой инфекции.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что упор в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в парках столицы, сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.
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москва, общество, здоровье - общество, георгий костюк, анастасия ракова , коронавирус covid-19
15:22 20.05.2022 (обновлено: 15:23 20.05.2022)
 
Психиатр рассказал о снижении когнитивных функций у переболевших COVID-19

Психиатр: снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек в медицинской маске идет возле Кремлевской стены в Москве
Молодой человек в медицинской маске идет возле Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Молодой человек в медицинской маске идет возле Кремлевской стены в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID людей, сообщил журналистам в пятницу главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
"Все очень тяжело выходили из этой инфекции, этап реконвалесценции сопровождался выраженным снижением когнитивных функций, наверное, у двух третей людей, которые перенесли эту инфекцию, и это продолжалось дольше, чем во время даже тяжелой гриппозной инфекции", - сказал Костюк в кулуарах фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение".
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Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что упор в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в парках столицы, сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19.
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоЗдоровье - ОбществоГеоргий КостюкАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19
 
 
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