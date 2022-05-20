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В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19

Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью, заявила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T06:23

2022-05-20T06:23

2022-05-20T06:23

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью", — сказала Пшеничная.Она пояснила, что осень — это время, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами.

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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пшеничная, москва, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)