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В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19
Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью, заявила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:23
2022-05-20T06:23
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью", — сказала Пшеничная.Она пояснила, что осень — это время, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пшеничная, москва, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
06:23 20.05.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали, когда может начаться новая волна COVID-19

Эпидемиолог Пшеничная: эпидпроцесс по COVID-19 может активизироваться в России осенью

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью", — сказала Пшеничная.
Она пояснила, что осень — это время, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПшеничнаяМоскваРоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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