https://ria.ru/20220520/kompaniya-1789643862.html
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России - РИА Новости, 20.05.2022
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России
Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:46
2022-05-20T08:46
2022-05-20T08:58
экономика
швейцария
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в пресс-релизе компании."Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении.Также, согласно релизу, продажа российского подразделения позволит новым владельцам сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.Zurich Insurance - швейцарская страховая компания со штатом в 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, её деятельность охватывает более 210 стран и территорий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, швейцария, россия
08:46 20.05.2022 (обновлено: 08:58 20.05.2022)
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России
Швейцарский страховщик Zurich Insurance заявил о продаже российского бизнеса
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в пресс-релизе
компании.
"Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России
одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении.
Также, согласно релизу, продажа российского подразделения позволит новым владельцам сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.
Zurich Insurance - швейцарская страховая компания со штатом в 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, её деятельность охватывает более 210 стран и территорий.