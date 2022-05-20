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Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России - РИА Новости, 20.05.2022
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Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России - РИА Новости, 20.05.2022
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России
Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:46
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экономика
швейцария
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в пресс-релизе компании."Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении.Также, согласно релизу, продажа российского подразделения позволит новым владельцам сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.Zurich Insurance - швейцарская страховая компания со штатом в 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, её деятельность охватывает более 210 стран и территорий.
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экономика, швейцария, россия
08:46 20.05.2022 (обновлено: 08:58 20.05.2022)
 
Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России

Швейцарский страховщик Zurich Insurance заявил о продаже российского бизнеса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в пресс-релизе компании.
"Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении.
Также, согласно релизу, продажа российского подразделения позволит новым владельцам сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.
Zurich Insurance - швейцарская страховая компания со штатом в 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, её деятельность охватывает более 210 стран и территорий.
 
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