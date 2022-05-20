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Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России

Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России - РИА Новости, 20.05.2022

Швейцарский страховщик Zurich Insurance уходит из России

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:46

2022-05-20T08:46

2022-05-20T08:58

экономика

швейцария

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решении продать свой российский бизнес и прекратить коммерческую деятельность в РФ, говорится в пресс-релизе компании."Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении.Также, согласно релизу, продажа российского подразделения позволит новым владельцам сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.Zurich Insurance - швейцарская страховая компания со штатом в 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций, её деятельность охватывает более 210 стран и территорий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, швейцария, россия