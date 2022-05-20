https://ria.ru/20220520/kndr-1789727514.html

Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве

Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 20.05.2022

Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече "решили сотрудничать во всех возможных сферах", заявила РИА Новости первый... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:20

2022-05-20T14:20

2022-05-20T14:20

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

анна сорока

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149456/97/1494569755_0:135:3078:1866_1920x0_80_0_0_abb1b6681db6a09d049f357ab3541392.jpg

ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече "решили сотрудничать во всех возможных сферах", заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока."Встреча с послом (КНДР) готовилась полтора месяца", - сообщила РИА Новости Сорока.На вопрос, что было решено на встрече, она ответила: "Сотрудничать". На вопрос, в каких именно сферах будет сотрудничество, она ответила:, что "во всех возможных"

https://ria.ru/20220514/infektsiya-1788463802.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея), анна сорока