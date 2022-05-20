https://ria.ru/20220520/kndr-1789727514.html
Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве
Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 20.05.2022
Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече "решили сотрудничать во всех возможных сферах", заявила РИА Новости первый... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:20
2022-05-20T14:20
2022-05-20T14:20
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
анна сорока
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече "решили сотрудничать во всех возможных сферах", заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока."Встреча с послом (КНДР) готовилась полтора месяца", - сообщила РИА Новости Сорока.На вопрос, что было решено на встрече, она ответила: "Сотрудничать". На вопрос, в каких именно сферах будет сотрудничество, она ответила:, что "во всех возможных"
https://ria.ru/20220514/infektsiya-1788463802.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея), анна сорока
Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве
Замглавы МИД ЛНР Сорока: глава МИД республики и посол КНДР договорились о сотрудничестве