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Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 20.05.2022
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Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве
Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 20.05.2022
Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече "решили сотрудничать во всех возможных сферах", заявила РИА Новости первый... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:20
2022-05-20T14:20
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
анна сорока
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече "решили сотрудничать во всех возможных сферах", заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока."Встреча с послом (КНДР) готовилась полтора месяца", - сообщила РИА Новости Сорока.На вопрос, что было решено на встрече, она ответила: "Сотрудничать". На вопрос, в каких именно сферах будет сотрудничество, она ответила:, что "во всех возможных"
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея), анна сорока
14:20 20.05.2022
 
Глава МИД ЛНР и посол КНДР в России договорились о сотрудничестве

Замглавы МИД ЛНР Сорока: глава МИД республики и посол КНДР договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече "решили сотрудничать во всех возможных сферах", заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
"Встреча с послом (КНДР) готовилась полтора месяца", - сообщила РИА Новости Сорока.
На вопрос, что было решено на встрече, она ответила: "Сотрудничать". На вопрос, в каких именно сферах будет сотрудничество, она ответила:, что "во всех возможных"
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 03:14
Ким Чен Ын заявил о "крупнейшем потрясении" в истории КНДР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКНДР (Северная Корея)Анна Сорока
 
 
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