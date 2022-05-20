https://ria.ru/20220520/kleschi-1789681839.html

Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей

Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей - РИА Новости, 20.05.2022

Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей

Число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей в этом году находится на уровне среднемноголетних значений, к медикам уже обратились более 56... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:09

2022-05-20T12:09

2022-05-20T12:09

здоровье - общество

клещ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей в этом году находится на уровне среднемноголетних значений, к медикам уже обратились более 56 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Диагностируются единичные случаи клещевого вирусного энцефалита. В ряде регионов - Воронежской, Ростовской, Саратовской и Кемеровской областях, Красноярском и Пермском краях, республиках Крым, Алтай, Тыва и Хакасия зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом, уточнили в пресс-службе.К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, Алтайский край, Томская, Иркутская, Новосибирская и Челябинская области, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220518/kleschi-1789211256.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, клещ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)