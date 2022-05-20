https://ria.ru/20220520/kleschi-1789681839.html
Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей
Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей - РИА Новости, 20.05.2022
Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей
Число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей в этом году находится на уровне среднемноголетних значений, к медикам уже обратились более 56... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:09
2022-05-20T12:09
2022-05-20T12:09
здоровье - общество
клещ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733289902_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7b93607837af0ab21cea5cb4e224839e.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей в этом году находится на уровне среднемноголетних значений, к медикам уже обратились более 56 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Диагностируются единичные случаи клещевого вирусного энцефалита. В ряде регионов - Воронежской, Ростовской, Саратовской и Кемеровской областях, Красноярском и Пермском краях, республиках Крым, Алтай, Тыва и Хакасия зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом, уточнили в пресс-службе.К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, Алтайский край, Томская, Иркутская, Новосибирская и Челябинская области, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220518/kleschi-1789211256.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733289902_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_574f23eb79772dc1dd445cf3163d5cec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, клещ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей
Роспотребнадзор: число обращений к врачам из-за клещей пока на уровне средних значений