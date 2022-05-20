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Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей - РИА Новости, 20.05.2022
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Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей
Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей - РИА Новости, 20.05.2022
Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей
Число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей в этом году находится на уровне среднемноголетних значений, к медикам уже обратились более 56... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:09
2022-05-20T12:09
здоровье - общество
клещ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей в этом году находится на уровне среднемноголетних значений, к медикам уже обратились более 56 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Диагностируются единичные случаи клещевого вирусного энцефалита. В ряде регионов - Воронежской, Ростовской, Саратовской и Кемеровской областях, Красноярском и Пермском краях, республиках Крым, Алтай, Тыва и Хакасия зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом, уточнили в пресс-службе.К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, Алтайский край, Томская, Иркутская, Новосибирская и Челябинская области, отметили в ведомстве.
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здоровье - общество, клещ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:09 20.05.2022
 
Более 56 тысяч человек обратились за помощью к медикам после укусов клещей

Роспотребнадзор: число обращений к врачам из-за клещей пока на уровне средних значений

© Pixabay / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Pixabay / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей в этом году находится на уровне среднемноголетних значений, к медикам уже обратились более 56 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на вторую неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 56 482 пострадавших от укусов клещей, среди них – 17 417 детей. Количество обращений в медицинские организации находится на уровне среднемноголетних значений",- говорится в сообщении.
Диагностируются единичные случаи клещевого вирусного энцефалита. В ряде регионов - Воронежской, Ростовской, Саратовской и Кемеровской областях, Красноярском и Пермском краях, республиках Крым, Алтай, Тыва и Хакасия зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом, уточнили в пресс-службе.
К числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, Алтайский край, Томская, Иркутская, Новосибирская и Челябинская области, отметили в ведомстве.
Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:54
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей
 
Здоровье - ОбществоКлещФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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