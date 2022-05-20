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США могут завозить дефицитное детское питание военными самолетами
США могут завозить дефицитное детское питание военными самолетами - РИА Новости, 20.05.2022
США могут завозить дефицитное детское питание военными самолетами
Пентагон может задействовать военно-транспортную авиацию для экстренного ввоза в США дефицитных молочных смесей для детей, сообщил пресс-секретарь министерства... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:24
2022-05-20T23:24
2022-05-20T23:24
в мире
джо байден
цюрих
индиана
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Пентагон может задействовать военно-транспортную авиацию для экстренного ввоза в США дефицитных молочных смесей для детей, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби.По его данным, во исполнение поручения президента Джо Байдена первый такой рейс готовится из швейцарского города Цюриха в американский штат Индиана."Все еще не определено, будут ли это гражданские или военные самолеты", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.Ранее планировалось, что ввозить импортное детское питание будут коммерческие грузовые авиаперевозчики в рамках контрактов с Пентагоном.Дефицит, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочной смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения о заражении болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.
https://ria.ru/20220513/bayden-1788457250.html
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в мире, джо байден, цюрих, индиана, министерство обороны сша
США могут завозить дефицитное детское питание военными самолетами
Джон Кирби: США могут завозить дефицитное детское питание военными самолетами