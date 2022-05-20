https://ria.ru/20220520/khamas-1789635798.html

Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве

Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве - РИА Новости, 20.05.2022

Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве

Москва готова принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, дата визита прорабатывается, заявил замглавы МИД Михаил Богданов РИА Новости в кулуарах... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T04:55

2022-05-20T04:55

2022-05-20T06:50

в мире

москва

михаил богданов

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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Москва готова принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, дата визита прорабатывается, заявил замглавы МИД Михаил Богданов РИА Новости в кулуарах саммита "Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022".Ранее в СМИ проходила информация, что Хания посетит Москву с визитом в следующем месяце.В начале мая Богданов провел встречу в российском дипведомстве с делегацией ХАМАС, по итогам которой заявил РИА Новости, что Москва готова предложить свою площадку в качестве места проведения межпалестинской встречи. Он добавил, что Россия ожидает и визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины. В свою очередь, член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук спрогнозировал в комментарии агентству, что переговоры в Москве могут объединить палестинские фракции.

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в мире, москва, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас, исмаил хания, казань