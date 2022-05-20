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Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
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Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве
Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве
Москва готова принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, дата визита прорабатывается, заявил замглавы МИД Михаил Богданов РИА Новости в кулуарах... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T04:55
2022-05-20T06:50
в мире
москва
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
хамас
исмаил хания
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Москва готова принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, дата визита прорабатывается, заявил замглавы МИД Михаил Богданов РИА Новости в кулуарах саммита "Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022".Ранее в СМИ проходила информация, что Хания посетит Москву с визитом в следующем месяце.В начале мая Богданов провел встречу в российском дипведомстве с делегацией ХАМАС, по итогам которой заявил РИА Новости, что Москва готова предложить свою площадку в качестве места проведения межпалестинской встречи. Он добавил, что Россия ожидает и визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины. В свою очередь, член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук спрогнозировал в комментарии агентству, что переговоры в Москве могут объединить палестинские фракции.
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в мире, москва, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас, исмаил хания, казань
04:55 20.05.2022 (обновлено: 06:50 20.05.2022)
 
Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве

Замглавы МИД Богданов: Москва готова принять главу ХАМАС, дата визита прорабатывается

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Москва готова принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, дата визита прорабатывается, заявил замглавы МИД Михаил Богданов РИА Новости в кулуарах саммита "Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022".

"Я подтвердить не могу, нет согласованных дат. В принципе об этом шла речь, когда здесь был Муса Абу-Марзук. Мы готовы принять делегацию, но время пока не согласовано", — отметил собеседник агентства.

Ранее в СМИ проходила информация, что Хания посетит Москву с визитом в следующем месяце.
В начале мая Богданов провел встречу в российском дипведомстве с делегацией ХАМАС, по итогам которой заявил РИА Новости, что Москва готова предложить свою площадку в качестве места проведения межпалестинской встречи. Он добавил, что Россия ожидает и визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины. В свою очередь, член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук спрогнозировал в комментарии агентству, что переговоры в Москве могут объединить палестинские фракции.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:27
МИД: Россия ожидает визиты глав ФАТХ и Организации освобождения Палестины
 
В миреМоскваМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ХамасИсмаил ХанияКазань
 
 
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