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Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве
Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве - РИА Новости, 20.05.2022
Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве
Москва готова принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, дата визита прорабатывается, заявил замглавы МИД Михаил Богданов РИА Новости в кулуарах... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T04:55
2022-05-20T04:55
2022-05-20T06:50
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михаил богданов
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хамас
исмаил хания
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Москва готова принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, дата визита прорабатывается, заявил замглавы МИД Михаил Богданов РИА Новости в кулуарах саммита "Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022".Ранее в СМИ проходила информация, что Хания посетит Москву с визитом в следующем месяце.В начале мая Богданов провел встречу в российском дипведомстве с делегацией ХАМАС, по итогам которой заявил РИА Новости, что Москва готова предложить свою площадку в качестве места проведения межпалестинской встречи. Он добавил, что Россия ожидает и визиты руководства движения ФАТХ и Организации освобождения Палестины. В свою очередь, член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук спрогнозировал в комментарии агентству, что переговоры в Москве могут объединить палестинские фракции.
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в мире, москва, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас, исмаил хания, казань
04:55 20.05.2022 (обновлено: 06:50 20.05.2022)
Замглавы МИД заявил о готовности принять главу ХАМАС в Москве
Замглавы МИД Богданов: Москва готова принять главу ХАМАС, дата визита прорабатывается