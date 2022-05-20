Рейтинг@Mail.ru
Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220520/kazan-1789660655.html
Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани
Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани - РИА Новости, 20.05.2022
Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани
Торжественная церемония установки памятного камня на месте строительства соборной мечети Казани состоится в пятницу – храм на 10 тысяч верующих построят на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:42
2022-05-20T10:42
республика татарстан
казань
камиль самигуллин
мечеть
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789661869_0:188:3134:1952_1920x0_80_0_0_eb20cdf35a7c58480c5533a29563ecf3.jpg
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Торжественная церемония установки памятного камня на месте строительства соборной мечети Казани состоится в пятницу – храм на 10 тысяч верующих построят на берегу Казанки напротив Казанского кремля.Строительство комплекса соборной мечети Казани включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Инициатором строительства выступила мусульманская община Татарстана в лице Духовного управления мусульман республики в преддверии празднования юбилейной даты."В Казани состоится торжественная церемония установки памятного камня в ознаменование строительства комплекса соборной мечети. На памятном камне будут установлены таблички работы скульптора Зульфии Мухамедъяновой с надписью на арабском, татарском, русском и английском языках "В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.В мероприятии примут участие делегаты XIII международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022", заседания группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", 1100 делегатов Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, а также представители общественности, гости, прибывшие на празднование памятной даты, жители республики.Отмечается, что на месте проведения мероприятия обустроена площадка для проведения намаза. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прочитает здесь пятничную проповедь и намаз.Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. Мечеть будет хорошо видна с Волги и станет заметным ориентиром в городском пространстве. В основании мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама.Проект соборной мечети и ее название пока не выбраны. Первого апреля был объявлен открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Итоги конкурса предполагается огласить через три месяца, в канун праздника Курбан-байрам. Победитель получит 2,5 миллиона рублей. Строительные работы планируется начать осенью этого года.Заказчиком строительства соборной мечети Казани выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери).
https://ria.ru/20220519/islam-1789554728.html
https://ria.ru/20220518/vystavka-1789235410.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789661869_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_06ba22c3b2351ee47e8fbe28a37982f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, камиль самигуллин, мечеть, строительство
10:42 20.05.2022
 

Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСимвол Казани - дракон Зилант. На втором плане - мечеть Кул-Шариф
Символ Казани - дракон Зилант. На втором плане - мечеть Кул-Шариф - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Символ Казани - дракон Зилант. На втором плане - мечеть Кул-Шариф
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Торжественная церемония установки памятного камня на месте строительства соборной мечети Казани состоится в пятницу – храм на 10 тысяч верующих построят на берегу Казанки напротив Казанского кремля.
Строительство комплекса соборной мечети Казани включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Инициатором строительства выступила мусульманская община Татарстана в лице Духовного управления мусульман республики в преддверии празднования юбилейной даты.
Участники XIII Международного экономического саммита Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022 в Казани. - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 18:12Республика Татарстан
Путин: принятие Волжской Булгарией ислама стало вехой в истории России
"В Казани состоится торжественная церемония установки памятного камня в ознаменование строительства комплекса соборной мечети. На памятном камне будут установлены таблички работы скульптора Зульфии Мухамедъяновой с надписью на арабском, татарском, русском и английском языках "В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.
В мероприятии примут участие делегаты XIII международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022", заседания группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", 1100 делегатов Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, а также представители общественности, гости, прибывшие на празднование памятной даты, жители республики.
Отмечается, что на месте проведения мероприятия обустроена площадка для проведения намаза. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прочитает здесь пятничную проповедь и намаз.
Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. Мечеть будет хорошо видна с Волги и станет заметным ориентиром в городском пространстве. В основании мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама.
Президент Татарстана Рустам Минниханов на выставке в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:45Республика Татарстан
Выставку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией открыли в Госдуме
Проект соборной мечети и ее название пока не выбраны. Первого апреля был объявлен открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Итоги конкурса предполагается огласить через три месяца, в канун праздника Курбан-байрам. Победитель получит 2,5 миллиона рублей. Строительные работы планируется начать осенью этого года.
Заказчиком строительства соборной мечети Казани выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери).
 
Республика ТатарстанКазаньКамиль СамигуллинМечетьСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала