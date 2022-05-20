https://ria.ru/20220520/kazan-1789660655.html

Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани

Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани - РИА Новости, 20.05.2022

Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани

Торжественная церемония установки памятного камня на месте строительства соборной мечети Казани состоится в пятницу – храм на 10 тысяч верующих построят на... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:42

2022-05-20T10:42

2022-05-20T10:42

республика татарстан

казань

камиль самигуллин

мечеть

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789661869_0:188:3134:1952_1920x0_80_0_0_eb20cdf35a7c58480c5533a29563ecf3.jpg

КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Торжественная церемония установки памятного камня на месте строительства соборной мечети Казани состоится в пятницу – храм на 10 тысяч верующих построят на берегу Казанки напротив Казанского кремля.Строительство комплекса соборной мечети Казани включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Инициатором строительства выступила мусульманская община Татарстана в лице Духовного управления мусульман республики в преддверии празднования юбилейной даты."В Казани состоится торжественная церемония установки памятного камня в ознаменование строительства комплекса соборной мечети. На памятном камне будут установлены таблички работы скульптора Зульфии Мухамедъяновой с надписью на арабском, татарском, русском и английском языках "В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.В мероприятии примут участие делегаты XIII международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022", заседания группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", 1100 делегатов Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, а также представители общественности, гости, прибывшие на празднование памятной даты, жители республики.Отмечается, что на месте проведения мероприятия обустроена площадка для проведения намаза. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прочитает здесь пятничную проповедь и намаз.Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. Мечеть будет хорошо видна с Волги и станет заметным ориентиром в городском пространстве. В основании мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама.Проект соборной мечети и ее название пока не выбраны. Первого апреля был объявлен открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории. Итоги конкурса предполагается огласить через три месяца, в канун праздника Курбан-байрам. Победитель получит 2,5 миллиона рублей. Строительные работы планируется начать осенью этого года.Заказчиком строительства соборной мечети Казани выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери).

https://ria.ru/20220519/islam-1789554728.html

https://ria.ru/20220518/vystavka-1789235410.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, камиль самигуллин, мечеть, строительство