https://ria.ru/20220520/katar-1789668764.html

Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер

Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер - РИА Новости, 20.05.2022

Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер

Вице-премьер, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:09

2022-05-20T11:09

2022-05-20T11:09

экономика

россия

катар

санкции в отношении россии

qia

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment Authority, QIA, суверенный фонд Катара) не будет выходить из проектов в России, но не планирует и новых."Мы в любом случае не ищем новых возможностей и новых партнерств в России. QIA является долгосрочным инвестором, и мы инвестируем на коммерческой, а не политической основе", - заявил Аль Тани в интервью немецкой газете Handelsblatt, отвечая на вопрос, последует ли QIA прекратить инвестиционное сотрудничество с ВТБ, "Роснефтью" и другими российскими корпорациями по примеру западных фирм.В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что QIA не уйдет из России, Аль Тани отметил, что рассчитывает на "насколько возможно скорое" изменение ситуации. Он также заверил, что хотя ВТБ находится под западными санкциями, QIA придерживается всех санкционных мер и не нарушает их.В конце марта Аль Тани также говорил, что "в нынешней ситуации" в Катаре не думают о каких-то новых инвестициях в экономику РФ, а также в те части Европы, где ощущается какая-то напряженность или могут быть политические риски.

https://ria.ru/20220503/islam-1786580491.html

россия

катар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, катар, санкции в отношении россии, qia