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Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер - РИА Новости, 20.05.2022
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Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер
Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер - РИА Новости, 20.05.2022
Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер
Вице-премьер, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:09
2022-05-20T11:09
экономика
россия
катар
санкции в отношении россии
qia
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment Authority, QIA, суверенный фонд Катара) не будет выходить из проектов в России, но не планирует и новых."Мы в любом случае не ищем новых возможностей и новых партнерств в России. QIA является долгосрочным инвестором, и мы инвестируем на коммерческой, а не политической основе", - заявил Аль Тани в интервью немецкой газете Handelsblatt, отвечая на вопрос, последует ли QIA прекратить инвестиционное сотрудничество с ВТБ, "Роснефтью" и другими российскими корпорациями по примеру западных фирм.В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что QIA не уйдет из России, Аль Тани отметил, что рассчитывает на "насколько возможно скорое" изменение ситуации. Он также заверил, что хотя ВТБ находится под западными санкциями, QIA придерживается всех санкционных мер и не нарушает их.В конце марта Аль Тани также говорил, что "в нынешней ситуации" в Катаре не думают о каких-то новых инвестициях в экономику РФ, а также в те части Европы, где ощущается какая-то напряженность или могут быть политические риски.
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экономика, россия, катар, санкции в отношении россии, qia
11:09 20.05.2022
 
Катар не собирается выходить из проектов в России, заявил вице-премьер

Вице-премьер Аль Тани: Катар не выйдет из проектов в России, но не планирует и новых

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДоха
Доха - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Вице-премьер, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment Authority, QIA, суверенный фонд Катара) не будет выходить из проектов в России, но не планирует и новых.
"Мы в любом случае не ищем новых возможностей и новых партнерств в России. QIA является долгосрочным инвестором, и мы инвестируем на коммерческой, а не политической основе", - заявил Аль Тани в интервью немецкой газете Handelsblatt, отвечая на вопрос, последует ли QIA прекратить инвестиционное сотрудничество с ВТБ, "Роснефтью" и другими российскими корпорациями по примеру западных фирм.
В ответ на уточняющий вопрос, значит ли это, что QIA не уйдет из России, Аль Тани отметил, что рассчитывает на "насколько возможно скорое" изменение ситуации. Он также заверил, что хотя ВТБ находится под западными санкциями, QIA придерживается всех санкционных мер и не нарушает их.
В конце марта Аль Тани также говорил, что "в нынешней ситуации" в Катаре не думают о каких-то новых инвестициях в экономику РФ, а также в те части Европы, где ощущается какая-то напряженность или могут быть политические риски.
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ЭкономикаРоссияКатарСанкции в отношении РоссииQIA
 
 
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