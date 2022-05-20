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В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги - РИА Новости, 20.05.2022
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Культура
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В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги
В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги - РИА Новости, 20.05.2022
В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги
В Государственном Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из филиала в испанской Малаге. Реставраторы проводят их осмотр, сообщается на странице РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:44
2022-05-20T14:44
культура
новости культуры
казимир малевич
василий кандинский
марк шагал
малага
россия
русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Государственном Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из филиала в испанской Малаге. Реставраторы проводят их осмотр, сообщается на странице институции во "ВКонтакте". В четверг пресс-служба министерства культуры РФ рассказала, что 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале Русского музея в испанской Малаге, вернулись в Россию. Среди них произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других.
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новости культуры, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, малага, россия, русский музей, музеи, культура
14:44 20.05.2022
 
В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги

Специалисты Русского музея начали распаковку и осмотр экспонатов, прибывших из Малаги

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства Культуры Российской ФедерацииБолее 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства Культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Государственном Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из филиала в испанской Малаге. Реставраторы проводят их осмотр, сообщается на странице институции во "ВКонтакте".
"Работы продлятся несколько дней, после чего произведения вернутся в хранилища и займут место в экспозиции", — говорится в публикации.
В четверг пресс-служба министерства культуры РФ рассказала, что 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале Русского музея в испанской Малаге, вернулись в Россию.
Среди них произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других.
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КультураНовости культурыКазимир МалевичВасилий КандинскийМарк ШагалМалагаРоссияРусский музейМузеиКультура
 
 
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