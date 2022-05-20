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В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги
В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги - РИА Новости, 20.05.2022
В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги
В Государственном Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из филиала в испанской Малаге. Реставраторы проводят их осмотр, сообщается на странице РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:44
2022-05-20T14:44
2022-05-20T14:44
культура
новости культуры
казимир малевич
василий кандинский
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русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Государственном Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из филиала в испанской Малаге. Реставраторы проводят их осмотр, сообщается на странице институции во "ВКонтакте". В четверг пресс-служба министерства культуры РФ рассказала, что 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале Русского музея в испанской Малаге, вернулись в Россию. Среди них произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, малага, россия, русский музей, музеи, культура
В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги
Специалисты Русского музея начали распаковку и осмотр экспонатов, прибывших из Малаги