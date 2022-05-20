https://ria.ru/20220520/kartiny-1789733177.html

В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги

В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги - РИА Новости, 20.05.2022

В Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из Малаги

В Государственном Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из филиала в испанской Малаге. Реставраторы проводят их осмотр, сообщается на странице РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:44

2022-05-20T14:44

2022-05-20T14:44

культура

новости культуры

казимир малевич

василий кандинский

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малага

россия

русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. В Государственном Русском музее началась распаковка экспонатов, прибывших из филиала в испанской Малаге. Реставраторы проводят их осмотр, сообщается на странице институции во "ВКонтакте". В четверг пресс-служба министерства культуры РФ рассказала, что 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале Русского музея в испанской Малаге, вернулись в Россию. Среди них произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других.

https://ria.ru/20220517/kartiny-1788982168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, малага, россия, русский музей, музеи, культура