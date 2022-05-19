https://ria.ru/20220519/muzey-1789520645.html

Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала

Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала - РИА Новости, 19.05.2022

Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала

Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:28

2022-05-19T16:28

2022-05-19T17:31

казимир малевич

василий кандинский

марк шагал

малага

испания

русский музей

культура

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Это 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале музея в испанской Малаге. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других авторов", - говорится в сообщении.Выставки стартовали в Испании в апреле и октябре прошлого года."Все экспонаты доставлены в фонды Русского музея в Санкт-Петербурге", - добавили в пресс-службе.

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малага

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казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, малага, испания, русский музей