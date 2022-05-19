Рейтинг@Mail.ru
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220519/muzey-1789520645.html
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала - РИА Новости, 19.05.2022
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:28
2022-05-19T17:31
казимир малевич
василий кандинский
марк шагал
малага
испания
русский музей
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575060194_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e25ca259496fe7c23873f3318623dfb2.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Это 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале музея в испанской Малаге. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других авторов", - говорится в сообщении.Выставки стартовали в Испании в апреле и октябре прошлого года."Все экспонаты доставлены в фонды Русского музея в Санкт-Петербурге", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220519/repin-1789506754.html
малага
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575060194_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_5c48e0ab4d2099a286614484d1140118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, малага, испания, русский музей
16:28 19.05.2022 (обновлено: 17:31 19.05.2022)
 
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала

Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"Это 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале музея в испанской Малаге. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других авторов", - говорится в сообщении.
Выставки стартовали в Испании в апреле и октябре прошлого года.
"Все экспонаты доставлены в фонды Русского музея в Санкт-Петербурге", - добавили в пресс-службе.
Реставрация картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года русского художника Ильи Репина - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 15:50Культура
Специалисты отреставрировали картину Репина, которую повредил вандал
 
КультураКазимир МалевичВасилий КандинскийМарк ШагалМалагаИспанияРусский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала