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Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала - РИА Новости, 19.05.2022
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:28
2022-05-19T16:28
2022-05-19T17:31
казимир малевич
василий кандинский
марк шагал
малага
испания
русский музей
культура
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Это 314 произведений, которые ранее выставлялись в филиале музея в испанской Малаге. Среди них – произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и других авторов", - говорится в сообщении.Выставки стартовали в Испании в апреле и октябре прошлого года."Все экспонаты доставлены в фонды Русского музея в Санкт-Петербурге", - добавили в пресс-службе.
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казимир малевич, василий кандинский, марк шагал, малага, испания, русский музей
16:28 19.05.2022 (обновлено: 17:31 19.05.2022)
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала
Более 300 экспонатов Русского музея прибыли в Россию из испанского филиала в Малаге