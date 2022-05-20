https://ria.ru/20220520/kanada-1789766073.html

Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины

Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины - РИА Новости, 20.05.2022

Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины

Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:21

2022-05-20T16:21

2022-05-20T16:34

в мире

канада

украина

специальная военная операция на украине

g7

россия

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над соответствующим законопроектом, сказала министр финансов Христя Фриланд."Канада признает, и с этим согласны наши партнеры по G7, что финансовые потребности Украины колоссальны, потребности в восстановлении колоссальны, и это полностью уместно, чтобы агрессор помог оплатить это восстановление", - сказала она журналистам."Мне приятно, что Канада идет с небольшим опережением и на самом деле готовит такой законопроект", - добавила Фринланд.Она приняла участие во встрече министров финансов G7 в Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789766973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, украина, g7, россия