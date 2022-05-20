https://ria.ru/20220520/kanada-1789766073.html
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины - РИА Новости, 20.05.2022
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины
Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:21
2022-05-20T16:21
2022-05-20T16:34
в мире
канада
украина
специальная военная операция на украине
g7
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148153/69/1481536935_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2d9bdeeb46cef58ce62bb38f98cda72f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над соответствующим законопроектом, сказала министр финансов Христя Фриланд."Канада признает, и с этим согласны наши партнеры по G7, что финансовые потребности Украины колоссальны, потребности в восстановлении колоссальны, и это полностью уместно, чтобы агрессор помог оплатить это восстановление", - сказала она журналистам."Мне приятно, что Канада идет с небольшим опережением и на самом деле готовит такой законопроект", - добавила Фринланд.Она приняла участие во встрече министров финансов G7 в Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789766973.html
канада
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148153/69/1481536935_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_1244cb9a1a37685d6bfe77a6d57f9cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, украина, g7, россия
16:21 20.05.2022 (обновлено: 16:34 20.05.2022)
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины
В Канаде готовят закон об использовании российских активов для восстановления Украины