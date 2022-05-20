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Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/kanada-1789766073.html
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины - РИА Новости, 20.05.2022
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины
Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:21
2022-05-20T16:34
в мире
канада
украина
специальная военная операция на украине
g7
россия
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над соответствующим законопроектом, сказала министр финансов Христя Фриланд."Канада признает, и с этим согласны наши партнеры по G7, что финансовые потребности Украины колоссальны, потребности в восстановлении колоссальны, и это полностью уместно, чтобы агрессор помог оплатить это восстановление", - сказала она журналистам."Мне приятно, что Канада идет с небольшим опережением и на самом деле готовит такой законопроект", - добавила Фринланд.Она приняла участие во встрече министров финансов G7 в Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, канада, украина, g7, россия
16:21 20.05.2022 (обновлено: 16:34 20.05.2022)
 
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины

В Канаде готовят закон об использовании российских активов для восстановления Украины

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над соответствующим законопроектом, сказала министр финансов Христя Фриланд.
"Канада признает, и с этим согласны наши партнеры по G7, что финансовые потребности Украины колоссальны, потребности в восстановлении колоссальны, и это полностью уместно, чтобы агрессор помог оплатить это восстановление", - сказала она журналистам.
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
16:25
Канада ввела новые санкции против России
"Мне приятно, что Канада идет с небольшим опережением и на самом деле готовит такой законопроект", - добавила Фринланд.
Она приняла участие во встрече министров финансов G7 в Германии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКанадаУкраинаG7Россия
 
 
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