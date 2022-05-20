WSJ: США могут приостановить санкции против калийных предприятий Белоруссии
WSJ: США могут на полгода приостановить санкции против калийных предприятий Белоруссии
Белый дом, Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Администрация США изучает возможность шестимесячной приостановки действия санкций в отношении производителей калийных удобрений Белоруссии, пишет в четверг газета Wall Street Journal.
Согласно материалу издания, в Вашингтоне рассчитывают, что такой шаг побудит официальный Минск взамен открыть железнодорожный коридор, который позволит вывезти зерно с Украины и направить его на мировые рынки. Иные подробности данного плана не приводятся.
В понедельник Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.
При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла ранее, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов.
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