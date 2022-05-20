https://ria.ru/20220520/kaliy-1789628443.html

WSJ: США могут приостановить санкции против калийных предприятий Белоруссии

WSJ: США могут приостановить санкции против калийных предприятий Белоруссии - РИА Новости, 20.05.2022

WSJ: США могут приостановить санкции против калийных предприятий Белоруссии

Администрация США изучает возможность шестимесячной приостановки действия санкций в отношении производителей калийных удобрений Белоруссии, пишет в четверг... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:58

2022-05-20T02:58

2022-05-20T02:58

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

антониу гутерреш

линда томас-гринфилд

россия

украина

сша

оон

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Администрация США изучает возможность шестимесячной приостановки действия санкций в отношении производителей калийных удобрений Белоруссии, пишет в четверг газета Wall Street Journal.Согласно материалу издания, в Вашингтоне рассчитывают, что такой шаг побудит официальный Минск взамен открыть железнодорожный коридор, который позволит вывезти зерно с Украины и направить его на мировые рынки. Иные подробности данного плана не приводятся.В понедельник Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла ранее, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов.

https://ria.ru/20220519/nadrugatelstvo-1789420687.html

россия

украина

сша

вашингтон

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), антониу гутерреш, линда томас-гринфилд, россия, украина, сша, оон, вашингтон, в мире