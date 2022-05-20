Рейтинг@Mail.ru
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/izrail-1789836940.html
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами - РИА Новости, 20.05.2022
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовикам на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный Полумесяц. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:14
2022-05-20T20:14
в мире
жилье
наблус (провинция)
красный полумесяц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/31/1562143101_0:42:2731:1578_1920x0_80_0_0_5f18ffc19cffe839bf92a81a8e89695e.jpg
ГАЗА, 20 мая - РИА Новости. Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовикам на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный Полумесяц."Шестьдесят пять палестинцев пострадал сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении Красного Полумесяца.Организация подчеркивает, что большинство пострадавших были ранены резиновыми пулями или надышались слезоточивым газом. Среди пострадавших был семилетний ребёнок, который доставлен в больницу.Районы Бейта и Бейт Даджан еженедельно становятся ареной столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими, когда палестинцы выходят на акции протеста против строительства еврейских поселений.
https://ria.ru/20220511/rassledovanie-1787925975.html
https://ria.ru/20220119/palestina-1768623631.html
наблус (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/31/1562143101_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f2185f539f56005db2b7ed0e4ac6ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жилье, наблус (провинция), красный полумесяц
20:14 20.05.2022
 
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами

Красный Полумесяц: Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами

© РИА Новости / Алия СудаковаНа территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алия Судакова
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 20 мая - РИА Новости. Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовикам на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный Полумесяц.
"Шестьдесят пять палестинцев пострадал сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении Красного Полумесяца.
Репортер телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:18
Палестина требует международного расследования гибели репортера Al-Jazeera
Организация подчеркивает, что большинство пострадавших были ранены резиновыми пулями или надышались слезоточивым газом. Среди пострадавших был семилетний ребёнок, который доставлен в больницу.
Районы Бейта и Бейт Даджан еженедельно становятся ареной столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими, когда палестинцы выходят на акции протеста против строительства еврейских поселений.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 19:15
Палестина поддержала призыв России собрать "ближневосточный квартет"
 
В миреЖильеНаблус (провинция)Красный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала