https://ria.ru/20220520/izrail-1789836940.html

Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами

Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами - РИА Новости, 20.05.2022

Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами

Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовикам на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный Полумесяц. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:14

2022-05-20T20:14

2022-05-20T20:14

в мире

жилье

наблус (провинция)

красный полумесяц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/31/1562143101_0:42:2731:1578_1920x0_80_0_0_5f18ffc19cffe839bf92a81a8e89695e.jpg

ГАЗА, 20 мая - РИА Новости. Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовикам на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный Полумесяц."Шестьдесят пять палестинцев пострадал сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении Красного Полумесяца.Организация подчеркивает, что большинство пострадавших были ранены резиновыми пулями или надышались слезоточивым газом. Среди пострадавших был семилетний ребёнок, который доставлен в больницу.Районы Бейта и Бейт Даджан еженедельно становятся ареной столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими, когда палестинцы выходят на акции протеста против строительства еврейских поселений.

https://ria.ru/20220511/rassledovanie-1787925975.html

https://ria.ru/20220119/palestina-1768623631.html

наблус (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жилье, наблус (провинция), красный полумесяц