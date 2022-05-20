https://ria.ru/20220520/izrail-1789836940.html
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами - РИА Новости, 20.05.2022
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовикам на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный Полумесяц. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:14
2022-05-20T20:14
2022-05-20T20:14
в мире
жилье
наблус (провинция)
красный полумесяц
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ГАЗА, 20 мая - РИА Новости. Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовикам на Западном берегу реки Иордан, сообщил Красный Полумесяц."Шестьдесят пять палестинцев пострадал сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении Красного Полумесяца.Организация подчеркивает, что большинство пострадавших были ранены резиновыми пулями или надышались слезоточивым газом. Среди пострадавших был семилетний ребёнок, который доставлен в больницу.Районы Бейта и Бейт Даджан еженедельно становятся ареной столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими, когда палестинцы выходят на акции протеста против строительства еврейских поселений.
https://ria.ru/20220511/rassledovanie-1787925975.html
https://ria.ru/20220119/palestina-1768623631.html
наблус (провинция)
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в мире, жилье, наблус (провинция), красный полумесяц
Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами
Красный Полумесяц: Более 60 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами