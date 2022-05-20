https://ria.ru/20220520/ispytaniya-1789617307.html

Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку

Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку - РИА Новости, 20.05.2022

Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку

С момента начала пандемии COVID-19 цены на товары и услуги росли практически во всех странах мира. Это объяснялось сломом прежних логистических и торговых... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:15

2022-05-20T02:15

2022-05-20T02:15

экономика

сша

антон лосев

коронавирус covid-19

цены

доллар

инфляция

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. С момента начала пандемии COVID-19 цены на товары и услуги росли практически во всех странах мира. Это объяснялось сломом прежних логистических и торговых цепочек, а 2022 год добавил США и Европе турбулентности на сырьевых рынках, что также внесло вклад в копилку инфляции. Этот тренд уже угрожает мировой финансовой системе, прежде всего, США, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев.Эксперт напомнил, что Федрезерв не свободен в выборе способов поддержания экономики страны и устойчивости доллара путем увеличения ставок, поэтому ему приходится наращивать внешний долг и денежную массу.За этим традиционно следует раздача “вертолетных денег” населению, что еще сильнее разгоняет темп роста цен. В этой ситуация запланированная на конец года инфляция в два процента достижима лишь в случае обвала цен на сырье, но такой сценарий раскрутит маховик новых проблем, предупредил аналитик.

https://ria.ru/20220513/amerika-1788214221.html

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экономика, сша, антон лосев, коронавирус covid-19, цены, доллар, инфляция, федеральная резервная система сша