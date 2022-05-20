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Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку - РИА Новости, 20.05.2022
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Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку
Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку - РИА Новости, 20.05.2022
Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку
С момента начала пандемии COVID-19 цены на товары и услуги росли практически во всех странах мира. Это объяснялось сломом прежних логистических и торговых... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T02:15
2022-05-20T02:15
экономика
сша
антон лосев
коронавирус covid-19
цены
доллар
инфляция
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. С момента начала пандемии COVID-19 цены на товары и услуги росли практически во всех странах мира. Это объяснялось сломом прежних логистических и торговых цепочек, а 2022 год добавил США и Европе турбулентности на сырьевых рынках, что также внесло вклад в копилку инфляции. Этот тренд уже угрожает мировой финансовой системе, прежде всего, США, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев.Эксперт напомнил, что Федрезерв не свободен в выборе способов поддержания экономики страны и устойчивости доллара путем увеличения ставок, поэтому ему приходится наращивать внешний долг и денежную массу.За этим традиционно следует раздача “вертолетных денег” населению, что еще сильнее разгоняет темп роста цен. В этой ситуация запланированная на конец года инфляция в два процента достижима лишь в случае обвала цен на сырье, но такой сценарий раскрутит маховик новых проблем, предупредил аналитик.
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экономика, сша, антон лосев, коронавирус covid-19, цены, доллар, инфляция, федеральная резервная система сша
02:15 20.05.2022
 
Экономист предсказал, какие испытания ждут Америку

Экономист Лосев: инфляция в два процента в США достижима лишь в случае обвала цен на сырье

© AP Photo / Mary AltafferЗдание Нюь-Йоркской фондовой биржи
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. С момента начала пандемии COVID-19 цены на товары и услуги росли практически во всех странах мира. Это объяснялось сломом прежних логистических и торговых цепочек, а 2022 год добавил США и Европе турбулентности на сырьевых рынках, что также внесло вклад в копилку инфляции. Этот тренд уже угрожает мировой финансовой системе, прежде всего, США, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев.
"Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты", — отметил Лосев.
Эксперт напомнил, что Федрезерв не свободен в выборе способов поддержания экономики страны и устойчивости доллара путем увеличения ставок, поэтому ему приходится наращивать внешний долг и денежную массу.
За этим традиционно следует раздача “вертолетных денег” населению, что еще сильнее разгоняет темп роста цен. В этой ситуация запланированная на конец года инфляция в два процента достижима лишь в случае обвала цен на сырье, но такой сценарий раскрутит маховик новых проблем, предупредил аналитик.
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ЭкономикаСШААнтон ЛосевКоронавирус COVID-19ЦеныДолларИнфляцияФедеральная резервная система США
 
 
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