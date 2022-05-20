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ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/internat-1789639154.html
ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу
ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу - РИА Новости, 20.05.2022
ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу
Украинские националисты и солдаты прикрывали свою воинскую часть на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области, передает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T07:05
2022-05-20T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир путин
россия
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СТАРАЯ ЗБУРЬЕВКА (Херсонская область), 20 мая — РИА Новости. Украинские националисты и солдаты прикрывали свою воинскую часть на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что учреждение переоборудовали в базу военной подготовки с несколькими корпусами, местом для стоянки военной техники, котельной и блиндажом для хранения провизии.По словам местных жителей, еще до начала российской специальной операции на Украине националисты взяли под свой контроль интернат и готовили там боевиков к диверсионной деятельности и партизанским действиям в лесной полосе.В разбитых корпусах по-прежнему находятся перевернутые парты, на стенах — школьные таблицы, а в полусгоревшей библиотеке сохранилось несколько десятков книг.Помимо разбросанных документов, напоминающих о школе, в разных помещениях можно найти накладные о списании оружия в зоне АТО (так на Украине называют киевскую военную операцию в Донбассе. — Прим. ред.) за 2018-2019 годы, некоторые документы украинских военных, грамоты и пропуска.В спортивном зале хаотично разбросаны ящики и чехлы от боеприпасов, а также противогазы. Хвостовики от неиспользованных снарядов до сих пор лежат в коридоре главного здания.При этом на спортивной площадке вместо привычных уличных тренажеров стоит сгоревшая дотла боевая техника: бронемашины и грузовики с черными номерами ВСУ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kherson-1788624111.html
https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789371361.html
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украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир путин, россия
07:05 20.05.2022 (обновлено: 08:56 20.05.2022)
 
ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу

Украинские силовики переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу

© AP Photo / Felipe DanaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СТАРАЯ ЗБУРЬЕВКА (Херсонская область), 20 мая — РИА Новости. Украинские националисты и солдаты прикрывали свою воинскую часть на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что учреждение переоборудовали в базу военной подготовки с несколькими корпусами, местом для стоянки военной техники, котельной и блиндажом для хранения провизии.
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15 мая, 08:19Специальная военная операция на Украине
Власти Херсона рассказали о ситуации в городе
По словам местных жителей, еще до начала российской специальной операции на Украине националисты взяли под свой контроль интернат и готовили там боевиков к диверсионной деятельности и партизанским действиям в лесной полосе.

"Позже сюда заехали обычные военные. Отступая, они оборудовали здесь огневые позиции, разломали классы и обустроили воинскую часть", — сказал один из собеседников агентства.

В разбитых корпусах по-прежнему находятся перевернутые парты, на стенах — школьные таблицы, а в полусгоревшей библиотеке сохранилось несколько десятков книг.
Помимо разбросанных документов, напоминающих о школе, в разных помещениях можно найти накладные о списании оружия в зоне АТО (так на Украине называют киевскую военную операцию в Донбассе. — Прим. ред.) за 2018-2019 годы, некоторые документы украинских военных, грамоты и пропуска.
У меня железяки – жительница Херсона рассказала, как украинские силовики прятали оружие в ее доме - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 05:07Специальная военная операция на Украине
В Херсоне рассказали о действиях украинских силовиков перед бегством
В спортивном зале хаотично разбросаны ящики и чехлы от боеприпасов, а также противогазы. Хвостовики от неиспользованных снарядов до сих пор лежат в коридоре главного здания.
При этом на спортивной площадке вместо привычных уличных тренажеров стоит сгоревшая дотла боевая техника: бронемашины и грузовики с черными номерами ВСУ.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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