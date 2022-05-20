https://ria.ru/20220520/internat-1789639154.html

ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу

ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу - РИА Новости, 20.05.2022

ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу

Украинские националисты и солдаты прикрывали свою воинскую часть на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области, передает... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:05

2022-05-20T07:05

2022-05-20T08:56

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СТАРАЯ ЗБУРЬЕВКА (Херсонская область), 20 мая — РИА Новости. Украинские националисты и солдаты прикрывали свою воинскую часть на территории школы-интерната в поселении Старая Збурьевка Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что учреждение переоборудовали в базу военной подготовки с несколькими корпусами, местом для стоянки военной техники, котельной и блиндажом для хранения провизии.По словам местных жителей, еще до начала российской специальной операции на Украине националисты взяли под свой контроль интернат и готовили там боевиков к диверсионной деятельности и партизанским действиям в лесной полосе.В разбитых корпусах по-прежнему находятся перевернутые парты, на стенах — школьные таблицы, а в полусгоревшей библиотеке сохранилось несколько десятков книг.Помимо разбросанных документов, напоминающих о школе, в разных помещениях можно найти накладные о списании оружия в зоне АТО (так на Украине называют киевскую военную операцию в Донбассе. — Прим. ред.) за 2018-2019 годы, некоторые документы украинских военных, грамоты и пропуска.В спортивном зале хаотично разбросаны ящики и чехлы от боеприпасов, а также противогазы. Хвостовики от неиспользованных снарядов до сих пор лежат в коридоре главного здания.При этом на спортивной площадке вместо привычных уличных тренажеров стоит сгоревшая дотла боевая техника: бронемашины и грузовики с черными номерами ВСУ.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/kherson-1788624111.html

https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789371361.html

https://ria.ru/20220517/lovushki-1789056846.html

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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир путин, россия