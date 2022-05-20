https://ria.ru/20220520/informatsiya-1789698246.html

В Госдуме рассказали, как уберечь школы от утечки информации

В Госдуме рассказали, как уберечь школы от утечки информации - РИА Новости, 20.05.2022

В Госдуме рассказали, как уберечь школы от утечки информации

Необходимо запретить органам власти запрашивать у школ информацию не связанную с реализацией образовательной деятельности, заявил первый зампредседателя... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:05

общество

госдума рф

единая россия

школа

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Необходимо запретить органам власти запрашивать у школ информацию не связанную с реализацией образовательной деятельности, заявил первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Михаил Берулава.Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" внесли законопроект, призванный снизить бюрократическую нагрузку на учителей, благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов."Стоит запретить запрашивать у школ информацию, не связанную с реализацией образовательной деятельности", - сказал он в ходе круглого стола "Учитель, который учит. Разбюрократизация системы образования".

https://ria.ru/20220519/stroitelstvo-1789392785.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, единая россия, школа, безопасность