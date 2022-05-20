https://ria.ru/20220520/inflyatsiya-1789751613.html

Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия

Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия - РИА Новости, 20.05.2022

Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия

Темпы роста инфляции в большинстве стран "Большой семерки" достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия, страны G7 продолжат ужесточать... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:32

2022-05-20T15:32

2022-05-20T15:32

экономика

россия

украина

g7

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Темпы роста инфляции в большинстве стран "Большой семерки" достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия, страны G7 продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов объединения."В большинстве стран G7 темпы инфляции достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия в результате агрессивной войны России против Украины, которая вызывает значительный рост потребительских цен, цен на энергетику и продовольствие", - говорится в заявлении.Отмечается, что центральные банки G7 "внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и продолжат соответствующим образом откалибровывать темпы ужесточения монетарной политики". При этом страны G7 будут в своих решениях опираться на тщательный сбор данных и будут "четко информировать (о принимаемых решениях), чтобы гарантировать, что инфляционные ожидания надежно зафиксированы, и в то же время принимая во внимание необходимость гарантировать восстановление (экономики) и сокращать негативный эффект перетекания (инфляции) в другие страны".

https://ria.ru/20220514/inflyatsiya-1788599092.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, g7