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Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия - РИА Новости, 20.05.2022
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Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия
Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия - РИА Новости, 20.05.2022
Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия
Темпы роста инфляции в большинстве стран "Большой семерки" достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия, страны G7 продолжат ужесточать... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:32
2022-05-20T15:32
экономика
россия
украина
g7
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Темпы роста инфляции в большинстве стран "Большой семерки" достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия, страны G7 продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов объединения."В большинстве стран G7 темпы инфляции достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия в результате агрессивной войны России против Украины, которая вызывает значительный рост потребительских цен, цен на энергетику и продовольствие", - говорится в заявлении.Отмечается, что центральные банки G7 "внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и продолжат соответствующим образом откалибровывать темпы ужесточения монетарной политики". При этом страны G7 будут в своих решениях опираться на тщательный сбор данных и будут "четко информировать (о принимаемых решениях), чтобы гарантировать, что инфляционные ожидания надежно зафиксированы, и в то же время принимая во внимание необходимость гарантировать восстановление (экономики) и сокращать негативный эффект перетекания (инфляции) в другие страны".
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экономика, россия, украина, g7
15:32 20.05.2022
 
Инфляция в странах G7 достигла уровней, которых не было десятилетия

Инфляция в большинстве стран G7 достигла уровней, которых не наблюдалось десятилетия

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Темпы роста инфляции в большинстве стран "Большой семерки" достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия, страны G7 продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов объединения.
"В большинстве стран G7 темпы инфляции достигли уровней, которых не наблюдалось десятилетия в результате агрессивной войны России против Украины, которая вызывает значительный рост потребительских цен, цен на энергетику и продовольствие", - говорится в заявлении.
Отмечается, что центральные банки G7 "внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и продолжат соответствующим образом откалибровывать темпы ужесточения монетарной политики". При этом страны G7 будут в своих решениях опираться на тщательный сбор данных и будут "четко информировать (о принимаемых решениях), чтобы гарантировать, что инфляционные ожидания надежно зафиксированы, и в то же время принимая во внимание необходимость гарантировать восстановление (экономики) и сокращать негативный эффект перетекания (инфляции) в другие страны".
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