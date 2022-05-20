https://ria.ru/20220520/indoneziya-1789719314.html

Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло

Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло - РИА Новости, 20.05.2022

Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло

Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.

2022-05-20T13:57

2022-05-20T13:57

2022-05-20T13:57

видео

индонезия

деньги

население

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Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в видеообращении к населению глава государства Джоко Видодо.

индонезия

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей. Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в видеообращении к населению глава государства Джоко Видодо. 2022-05-20T13:57 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, индонезия, деньги, население, видео