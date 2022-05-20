https://ria.ru/20220520/indoneziya-1789719314.html
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло - РИА Новости, 20.05.2022
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.
2022-05-20T13:57
2022-05-20T13:57
2022-05-20T13:57
видео
индонезия
деньги
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789718229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6ca8478c34dde67ea4d90ef94462e3d.jpg
Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в видеообращении к населению глава государства Джоко Видодо.
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789718229_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b7559ef9c38156e8ce6e222cd1a28e9.jpg
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.
Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в видеообращении к населению глава государства Джоко Видодо.
2022-05-20T13:57
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, индонезия, деньги, население, видео
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.
2022-05-20T13:57
true
PT0M51S
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.