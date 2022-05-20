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Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло - РИА Новости, 20.05.2022
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Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло - РИА Новости, 20.05.2022
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.
2022-05-20T13:57
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видео
индонезия
деньги
население
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Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в видеообращении к населению глава государства Джоко Видодо.
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Ольга Кожухова
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Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей. Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в видеообращении к населению глава государства Джоко Видодо.
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видео, индонезия, деньги, население, видео
Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.
2022-05-20T13:57
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13:57 20.05.2022
 

Индонезия помогает населению деньгами из-за повышения цен на масло

Читать ria.ru в
Цены на растительное масло в Индонезии продолжают расти. В связи с этим правительство запустило прямую денежную помощь для более 20 миллионов семей, чтобы поддержать покупательную способность людей.
Индонезия с понедельника, 23 мая, отменяет запрет на экспорт из страны растительного, в том числе пальмового масла, заявил в видеообращении к населению глава государства Джоко Видодо.
 
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